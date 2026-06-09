Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria

Vistos para sentencia -en realidad, para consulta, reflexión y, en último término, validación- los diferentes bloques de posible acuerdo entre los sindicatos de Educación y la Conselleria. Cuando la huelga ha pasado el rubicón del primer día de la quinta semana, ahora las organizaciones sindicales y el cuerpo de docentes de la Comunitat Valenciana tienen la palabra. El objeto de lo que la mayoría sindical llevará a consulta y otros dos sindicatos valorarán internamente son las medidas propuestas por la Generalitat en lo que llaman "acuerdo global" por la educación pública. En tres de los puntos -infraestructuras, ratios y burocracia- el texto definitivo se ha cerrado ya con los sindicatos. En el resto, falta por ver cuáles de sus aportaciones durante la maratoniana mesa de este lunes se aceptan y cuáles no. Conselleria enviará los documentos hoy antes de mediodía y los convocantes de la huelga los someterán a consulta de los docentes. El jueves a las nueve de la mañana habrá una nueva mesa para decir sí o no a lo que propuso Educación.

Lo hizo un tono "radicalmente distinto" por parte de la Conselleria, decía Marc Candela, del Stepv. "Tienen un gran interés en cerrar el conflicto, y entendemos que es por eso que están cediendo en muchas cuestiones", afirmó. "Ha costado mucho llegar hasta aquí", añadía desde CC OO Xelo Valls. Por parte de UGT-PV, Maite Tarazona reconoció que Educación ha mostrado "la intención de mejorar un poco el documento" y está "haciendo un esfuerzo".

Pero la huelga sigue convocada, al menos de momento. "Si se puede ver, como es evidente, que esta Conselleria negocia y que asume las propuestas dentro de un marco razonable y responsable, las movilizaciones pierden sentido por sí mismas", dijo sobre esto la consellera.

La mesa de este lunes dio inicio pasadas las 10.40 de la mañana, con la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy al frente de la sesión y, de nuevo, con emisión en streaming y cierta discordia en torno a si era una medida de transparencia o propagandística. La audiencia del directo en Youtube, eso sí, fue perdiendo fuelle: de la media de 1.500 personas en horario de mañana a los 500 de la tarde.

Germán Caballero

La voluntad de la Conselleria , hecha explícita en varios momentos, era "ir cerrando" puntos y, de ser posible, firmando preacuerdos. Esa última parte no se cumplió: ningún sindicato quiso estampar su firma en ningún documento hasta que no lo hicieran o lo rechazaran los demás. Y en el caso de Stepv, CC OO y UGT, porque no firman nada sin consultar antes al profesorado. Podrán hacerlo conforme les lleguen los documentos con la nueva redacción. Quizá, los definitivos. Aunque, como de costumbre, no está claro.

Burocracia, ratios, infraestructuras

Pero sí se pudo, con tiempo e insistencia, cerrar la redacción de los tres puntos en los que las posturas habían podido acercarse más: burocracia, ratios e infraestructuras. La burocracia era el punto más encarrilado y por eso se hicieron menos cambios en la redacción del documento: en general, se han incluido las enseñanzas artísticas y superiores y los centros dependientes del ISEACV en muchas de las medidas dirigidas a simplificar la burocracia.

En cuanto a las infraestructuras, los centros de la zona dana, la climatización, el plan Edificant y los barracones han centrado el debate. Los sindicatos han pedido más concreción de las inversiones en los centros arrasados por la riada del pasado 2024, que la Conselleria diga si está comprometida con el Plan Edificant de construcción y reforma de centros, más concreción también en climatización y un calendario de eliminación de las aulas prefabricadas.

En respuesta, la Conselleria se comprometió a redactar un anexo con el estado de las obras en centros dana detallado, y el secretario autonómico Daniel McEvoy aseguró que, después de una conversación con el director general, José María Larena, decidió incluir un último punto en el bloque: que todos los planes de inversión en los centros educativos priorizarán el objetivo de la eliminación de aulas prefabricadas.

La consellera en la mesa de negociación / Germán Caballero

Y en cuanto a las ratios, se ha cerrado el punto también pero con algo más de roce. La consellera Carmen Ortí tomó la palabra la final del bloque para indicar que la propuesta de ratios es "mucho más ambiciosa" que las anteriores, que mejora las cifras del anteproyecto de Ley del Ministerio, que, añadió, "probablemente será infructuoso" y que incluye enseñanzas que no toca la del Ministerio. Y dijo que el proceso de negociación implica "que no podemos conseguir el 100% de lo que pretendemos". "Habría cuestiones que estaría muy bien que las asumiéramos entre todos porque podrían mejorar la atención en las aulas", dijo.

En la redacción final, se ha calendarizado la reducción de ratios en Educación Infantil y se ha adquirido el compromiso de que se calendarizará esa reducción en el ISEACV en el curso 2026-2027. También se ha introducido en la redacción que se convocará una mesa técnica anual para estudiar los desdobles de FP. La negociación también alcanzó el compromiso por parte de Educación de no cerrar aulas de Bachillerato artístico aunque no se llegue al mínimo de 10 alumnos por aula, siempre que esas unidades "tengan alumnado". "Otra cosa es que sea de cero", dijo el director general. Sobre todo, añadió, en zonas despobladas de la Comunitat Valenciana.

Inclusión, FP, plantillas y más

Llegados a este punto, con tres bloques ya cerrados para consulta, la conversación desembocó en un debate sobre si iban a tratarse todos los puntos antes de que acabara el día o no. Stepv lo pidió, refrentado por CC OO y UGT. ANPE y CSIF se mostraron de acuerdo pero con un debate más ordenado. "La conciliación familiar tendremos que tenerla en cuenta", dijo José Seco de CSIF. "Ahora para quedar bien resulta que vamos a estar aquí las horas que haga falta, se viene a todas las reuniones, no a las que nos apetece", añadió.

"Tira-li, si ya llevamos la mitad, vamos a por la otra mitad", concedió McEvoy. Desde la Generalitat, uno de los directores generales añadió que se puede hacer "perfectamente un punto en media hora". "No hace falta hacer una filípica para cambiar el mundo, el mundo lo dejamos para nuestros hijos", destacó.

Los sindicatos entrando en Conselleria para la reunión / Germán Caballero

Así que la negociación continuó con el punto relativo a la inclusión educativa. La directora general de Inclusión, Xaro Escrig, aseguró que las reclamaciones sindicales de aumento de personal quedaba recogido en el aumento de plantillas. En este otro capítulo, aseguró que, de los docentes que pasan a estructurales el 50% son de inclusión, en las nuevas incorporaciones también hay profesionales de inclusión y el resto puede tratarse en mesa sectorial. En cuanto a la consideración de puestos de especial dificultad para los docentes de orientación, se abrió a que esa consideración la tengan los profesionales de PT de conducta pero deberá determinar el centro quién es esa persona mediante un documento.

Valenciano encallado y plantillas

El valenciano sigue siendo uno de los puntos más breves en la propuesta de Conselleria y uno de los pocos que no ha sufrido modificaciones en las sucesivas versiones del documento. Las reivindicaciones de los sindicatos que dan apoyo a la huelga -Stepv, CC OO y UGT- van en la línea de derogar la ley de "libertad educativa" -cosa que la Conselleria lleva varias reuniones diciendo que dependería, en todo caso, de las Corts- y de rehacer la redacción del decreto de Bachillerato para evitar que se pueda "vetar" a los autores catalanes y baleares del ámbito lingüístico común. El punto ha acabado sin acuerdo y sin que nadie indicara qué aportaciones, si es que alguna, se iban a incluir en el documento final.

En cuanto a las plantillas, desglosar el plan +Maestro y la concreción de a qué tipos de centros irán los 5.000 docentes de nueva incorporación son algunas de las reivindicaciones sindicales. También se han hecho referencia a los horarios docentes y su regulación. El documento de plantillas llevará un primer borrador de desglose de personal en diferentes enseñanzas y niveles que se negociará posteriormente, concedieron desde la Conselleria. Y en salarios, Conselleria mantiene el acuerdo como "cerrado con dos fuerzas sindicales", CSIF y ANPE. "El resto se pueden adherir o no a ese acuerdo", dijo McEvoy. Se propuso que los sindicatos no firmates se adhieran y se redacte una adenda para clarificar los contenidos.

Ortí: "Estamos llegando a acuerdos"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha atendido a los medios en un receso y ha defendido que se está "mejorando" el documento. "Estamos llegando a acuerdos, incorporando las propuestas de los sindicatos y, la verdad, es que ya hay diversas cuestiones que están recogidas en el documento sobre las que existe prácticamente un acuerdo claro", ha dicho, a falta de refrendo.

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La Conselleria enviará antes de este mediodía a los sindicatos este documento con la nueva redacción. Se ha vuelto a quedar en una nueva mesa el jueves a las nueve de la mañana. En medio, los sindicatos de la mayoría sindical consultarán a los docentes sobre el contenido.