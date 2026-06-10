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Accesos a València colapsados y un accidente en la avenida Aragón: consulta el estado del tráfico

Las principales carreteras valencianas registran varios kilómetros de retenciones este miércoles por la mañana

Tráfico en la V-30

Tráfico en la V-30 / DGT

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

València amanece este miércoles 10 de junio con varios kilómetros de retenciones en sus entradas y salidas, en su mayoría causadas por el tráfico habitual de primera hora de la mañana.

La circulación en el área metropolitana de Valencia se encuentra condicionada por diversas incidencias. Según los datos extraídos del mapa oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT), los conductores enfrentan complicaciones significativas en las principales autovías.

La A-7 registra un accidente a la altura de Silla, en el punto donde se bifurca con la AP-7, en sentido hacia Alicante. El incidente no está repercutiendo significativamente a la fluidez del tráfico en este punto.

En la A-3 la circulación es fluida. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tramo de dos kilómetros que se encuentra en obras, con el carril izquierdo cortado entre Riba-roja del Túria y Chiva en sentido Madrid.

Colapso en la pista de Silla

La V-31 se ve colapsada con 5 kilómetros de tráfico denso a la altura de Catarroja en sentido hacia València, y suma un kilómetro más en Sedaví, en la entrada a la ciudad. En sentido salida, hacia Alicante, la carretera también registra un kilómetro de colas.

La V-30 también registra circulación complicada con tres kilómetros de colas en sentido a la A-7. Además, un vehículo detenido en el arcén derecho del kilómetro 7.7 dificulta más la circulación en este punto. La carretera lleva, a su vez, tres kilómetros de retenciones entre Quart de Poblet y Xirivella y dos más a la altura de Paterna en sentido hacia el Puerto. La CV-30 se ve asimismo colapsada con 1 kilómetro de colas que desembocan en la V-30.

La autovía de Torrent acumula por su parte dos kilómetros de retenciones de entrada a València.

Lo mismo ocurre con la CV-35, que acumula dos kilómetros de colas entre Paterna y Burjassot de entrada a la ciudad. En sentido contrario, hacia Ademuz, la congestión es de un kilómetro y medio.

Tráfico en la CV-35

Tráfico en la CV-35 / DGT

Por último, la V-21 lleva dos kilómetros de tráfico denso de entrada a València.

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