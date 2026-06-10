¡Alarma Nate Reuvers! Se tuerce el tobillo y tiene que abandonar la pista

Nate Reuvers ha hecho saltar todas las alarmas en una de las acciones iniciales del primer partido de semifinales de Liga Endesa entre Valencia Basket y Asisa Joventut. El interior de Minnesota, en una acción en la que varios jugadores pugnaban por la pelota tras un tiro fallado del conjunto catalán, se ha doblado el tobillo en la caída.

La jugada ha sido de lo más desafortunada porque, al caer, Reuvers ha pisado el pie de Birgander, provocando que su tobillo sufriera una fea torcedura. El interior se ha quedado enseguida tendido en el parquet, con las manos en la cara y un rostro de evidente dolor.

Rápidamente han salido dos miembros del cuerpo técnico de Pedro Martínez a ayudar a salir de la pista al jugador, que no podía salir por sus propios medios. La buena noticia es que Reuvers no ha enfilado el camino de vestuarios, sino que se ha quedado sentado en el banquillo, eso sí, con una bolsa de hielo en la zona afectada.

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Costello y Sako, solos ante el peligro

Todavía está por confirmar si Reuvers podrá volver a pista o no, pero en caso de que no sea posible, Sako y Costello se quedarán como los únicos pívots más o menos puros disponibles para Pedro Martínez. Pradilla y Key son dos interiores con físico, pero no están tan acostumbrados a desempeñar el papel de '5'.