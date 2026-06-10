Vaivén
Desembarco de alcaldes y alcaldesas para arropar a Cristina Mora en Quart de Poblet
El municipio de l'Horta se prepara para una posible batalla orgánica en primarias para escoger el candidato a la alcaldía
Varios alcaldes y alcaldesas de l'Horta arroparon este martes a la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, en la Passejà de Sant Onofre, una de las citas más importantes de su calendario festivo. Y este año, donde se celebraba su 303 edición, se convirtió más que nunca en un acto político.
Y es que en Quart de Poblet se velan armas para una posible batalla orgánica. La alcaldesa Cristina Mora puede verse en la celebración de unas primarias para repetir como candidata frente un sector crítico en el que se ubican la exalcaldesa Carmen Martínez o los exconcejales Bartolomé Nofuentes y Juan Medina. Estos tres dirigentes también desfilaron, pero unos metros por detrás de Mora y los alcaldes y alcaldesas que encabezaban la comitiva detrás del santo. Revueltos, pero no juntos.
Mora estuvo arropada en la jornada por el secretario general del PSPV en la provincia, Carlos Fernández Bielsa, en cuyo sector interno se encuadra Mora. En las últimas semanas ha habido una batalla de afiliaciones en la agrupación local, que asciende a 845 militantes, que augura una batalla orgánica de primer orden.
El alcalde de Mislata, en todo caso, no fue el único en asistir. También estuvieron en la cálida noche de Quart, Vicent Zaragozà (Silla), Lorena Silvent (Catarroja), Eva Sanz (Benetússer), Toni Saura (Alaquàs), Guillermo Luján (Aldaia) y José Cabanes (Sedaví), así como la diputada provincial y teniente de alcalde de Paterna, Nuria Campos.
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