Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria

Han sido dos días de incertidumbre y el panorama se va aclarando. Se preguntó -de nuevo- a los docentes de la Comunitat Valenciana y 30.000 de ellos han respondido. Lo han hecho los que han votado en la encuesta puesta en marcha por la mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT- y por la Coordinadora de Asambleas de Docentes, y se han pronunciado de forma mayoritaria por suspender la huelga indefinida que desde el 11 de mayo está vigente entre el profesorado no universitario de la enseñanza pública de la Comunitat. Este jueves será, por tanto, el último día de huelga efectivo. Eso sí, más de la mitad quiere continuar la movilización el curso próximo.

En concreto, un 67% de los que han votado optan por interrumpir o desconvocar la huelga. De estos, en total 17.600, son mayoría, un 71% (12.500 profesores) los que quieren interrumpirla o suspenderla, es decir, mantenerla convocada para poder reactivarla cuando se decida. El 29% restante ha votado por desconvocar la huelga para continuar las movilizaciones el próximo curso con otros modelos. Por esta opción han optado algo más de 5.000 personas.

Aun así, uno de cada tres docentes que ha respondido a la encuesta ha votado por mantener la huelga (alrededor de 8.500). De ellos, el 90% ha optado por la huelga indefinida con movilizaciones puntuales o intermitentes según se acuerde en las asambleas, es decir, un modelo parecido al de la última semana. El 10% restante de quienes pretendían seguir con el paro preferían hacerlo en el modelo de huelga indefinida del inicio del paro, en el que la idea es que los docentes no vayan a trabajar todos los días que puedan para maximizar el impacto.

La encuesta, en formato online y a la que se ha podido acceder durante 24 horas desde los correos corporativos de los profesores (de dominio gva.edu o ISEACV), la han rellenado 30.238 docentes, un poco menos de la mitad del cuerpo, 77.700, y también algo menos que la última, que contestaron más de 33.000. Aun así, ha sido la fórmula de decisión que han usado desde el principio los tres sindicatos que conforman la mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT- y que, tras descolgarse CSIF hace semanas, conforman también el comité de huelga.

Rechazo masivo al acuerdo global

La continuidad de la huelga era uno de los temas principales sobre el que se preguntaba a los docentes, pero no el único. Un asunto igual de acuciante es qué ocurrirá este jueves en la mesa de negociación que se ha convocado a las nueve de la mañana en la Conselleria de Educación y en la que las organizaciones sindicales deben dar su aceptación o rechazo a la última propuesta que puso sobre la mesa el departamento que dirige Carmen Ortí. La Administración ya especificó que se podría dar refrendo a todo el "acuerdo global", como lo llaman, o por separado a los diferentes bloques temáticos de la reivindicación.

Y como "acuerdo global", es decir, como texto completo, el rechazo ha sido masivo. Solo un 13% de las personas que han votado, 4,021, quiere dar refrendo a la propuesta completa, mientras que el 87% restante, un poco más de 26.200, han votado en contra del documento total.

Burocracia, el único punto susceptible de pacto

La misma fortuna han tenido los diferentes bloques temáticos a excepción de uno. Ya se dijo desde el principio que el tema de la simplificación administrativa era el que concitaba mayor consenso y así ha sido. En concreto, un 82% de los que han votado en contra del acuerdo en su totalidad sí está a favor de aprobar el punto referente a la reducción de la burocracia. Ha recibido 21.500 síes frente a 4.600 noes, un 18%.

Pero el "no" es generalizado en el resto de puntos de la propuesta. En Formación Profesional, por ejemplo, un 78% de los votos son en contra del bloque, aunque solo son 2.800, y el 22% restante son a favor, aún menos, 792.

Son más docentes los que han votado sobre el punto de inclusión educativa. Un 70% de los que han contestado se ha manifestado en contra de la propuesta, con 18.200 votos negativos, y solo un 30% a favor, con 7.992 síes. Algo más ajustado ha quedado el resultado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo parcial en infraestructuras educativas: un 46% (12.000 docentes) estarían a favor y un 54% (14.200) en contra.

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El punto de plantillas y personal docente ha recibido menos apoyo: 22% de votos a favor y un 78% de votos en contra, es decir, 5.700 sufragios favorables y 20.400 en contra. El porcentaje es relativamente similar en el bloque de ratios: un 30% lo firmaría pero un 70% no. La correlación de fuerzas en este punto es de 7.800 frente a 18.400.