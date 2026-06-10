Educación prioriza el fin de los barracones, que la mitad de nuevos docentes sean para alumnado extra y mejores condiciones laborales

Una de las novedades que consiguió, al menos, desbloquear la hasta entonces encallada negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes fue un plan para incorporar 5.000 docentes más al sistema hasta 2031. Fue, para los negociadores sindicales, una sorpresa. Hasta ese momento, el capítulo de plantillas estaba paralizado y Educación ofrecía solamente revisar o reabrir el debate sobre la orden que las rige en posteriores mesas de negociación.

Pero el viernes pasado, de pronto, apareció en el marco del “acuerdo global”, el nuevo documento de oferta de la Conselleria, un nuevo plan, el plan +Maestro, del que hasta ese momento nada se sabía. Con ese nombre, el departamento que dirige Carmen Ortí ofrecía la introducción de 5.000 docentes más en el sistema público valenciano. Esos nuevos profesionales se irían incorporando progresivamente hasta el curso 2030-2031 y cumplirían una triple función: reforzar las plantillas de los centros educativos, mejorar en inclusión y atender la escolarización sobrevenida, es decir, las matriculaciones de alumnado con las que no se cuenta cuando se diseña el arreglo escolar.

Falta por ver si los sindicatos que van a valorar internamente la propuesta -CSIF y ANPE- dan su beneplácito, y si los que van a consultar al cuerpo docente -Stepv, CC OO y UGT- obtienen el refrendo de los profesores. Pero los sindicatos pedían este lunes mayor concreción de cómo se articularía ese plan +Maestro y de dónde iría cada docente. Por eso, Conselleria ha elaborado una tabla que recoge una primera propuesta de distribución de esas nuevas incorporaciones, aunque se indica que se podrá negociar en mesa sectorial más adelante.

La propuesta inicial de distribución de los 5.000 nuevos docentes planteada por la Conselleria de Educación contempla una incorporación progresiva de efectivos entre los cursos 2027/2028 y 2030/2031. Por años, el refuerzo empezaría con 1.502 docentes en el curso 2027/2028, aumentaría hasta 2.525 en 2028/2029 y llegaría a 4.134 en 2029/2030, hasta completar los 5.000 puestos previstos en el curso 2030/2031.

Destaca entre las condiciones laborales la inclusión en la normativa de permisos y licencias de jornada laboral, que en julio solo se acudirá presencialmente a las reuniones o tareas que así lo requieran, también para las reuniones de coordinación y órganos colegiados, profesorado mayor de 55 años (reducción de tareas y horas lectivas) y derecho a la desconexión digital.

Más de la mitad para escolarización sobrevenida

Los sindicatos llevaron a la negociación la preocupación por las ratios -cuya reducción se atendería con otros 2.742 docentes nuevos que quedan fuera de estos 5.000- y por las deficiencias en inclusión. Conselleria contestaba que muchas de las limitaciones de acción venían por la escolarización sobrevenida, es decir, las “matrículas sorpresa” de alumnado, con las que no se cuenta a la hora de hacer el arreglo escolar. Y es a lidiar con ese fenómeno a lo que se destina la mayor parte del refuerzo. En concreto, un 56% de los 5.000 profesores nuevos, más de la mitad, irán destinados a puestos adicionales para atender la escolarización sobrevenida, con la habilitación de aulas y recursos asociados a ese incremento de alumnos. En total, 2.800 alumnos. La medida también se aplicaría de forma gradual: 700 puestos en 2027/2028, 1.400 en 2028/2029, 2.100 en 2029/2030 y 2.800 en 2030/2031.

Pero también se reforzará, de aprobarse el documento, la inclusión educativa en los centros de infantil y primaria. La propuesta prevé hasta 1.249 puestos adicionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en todos los centros de estas etapas, un 25% del total de incorporaciones, es decir, que uno de cada cuatro nuevos docentes irá destinado a atender las necesidades educativas especiales. La implantación se realizaría por tramos, en función del tamaño de los centros: empezaría con 400 puestos para centros de 1 a 7 unidades (aulas), seguiría con 606 para los de 8 a 11 unidades, alcanzaría 1.200 en los de 12 a 19 unidades y llegaría a 1.249 en los de 20 a 25 unidades.

Imagen de archivo de protesta del profesorado valenciano en huelga / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

En concreto, el documento detalla que los centros de entre 1 y 2 unidades sumarían medio puesto de Pedagogía Terapéutica y medio de Audición y Lenguaje; los de 3 a 7 unidades, medio puesto de Pedagogía Terapéutica; los de 8 a 11 unidades, medio puesto de Pedagogía Terapéutica y medio de Audición y Lenguaje; los de 12 a 17 unidades, un puesto de Pedagogía Terapéutica y medio de Audición y Lenguaje; y los de 18 a 25 unidades, medio puesto de Audición y Lenguaje.

La propuesta también incluye 698 puestos para compensar las horas destinadas a la función directiva. Esta medida se aplicaría igualmente de manera escalonada: 200 puestos en centros de 1 a 7 unidades, 305 en los de 8 a 11 unidades, 610 en los de 12 a 19 unidades y 698 en los de 20 a 25 unidades.

En educación infantil, la Conselleria plantea incrementar las plantillas de las escuelas según su número de unidades. Las escuelas de Educación Infantil de 4 y 5 unidades incorporarían medio puesto adicional, con un alcance estimado de 6 docentes, mientras que las de 6 a 9 unidades sumarían un puesto completo, con una previsión de 26 docentes. En conjunto, esta medida supondría 32 puestos durante todo el periodo previsto.

El documento recoge además la recuperación de horas en los ciclos semipresenciales de FP, con un alcance final de 202 docentes. La previsión inicial es de 170 puestos en 2027/2028, 182 en 2028/2029, 192 en 2029/2030 y 202 en 2030/2031. A ello se añaden 19 puestos vinculados a los centros dependientes del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, como los conservatorios.

Priorizar el fin de los barracones o 2,5 millones más para FP

En general, y sobre los otros bloques, la nueva versión recoge algunas aportaciones hechas por los sindicatos en la mesa y, sobre todo, detalla más algunos puntos. Lo hace, por ejemplo, en el capítulo de simplificación burocrática, el que alcanzó desde el principio mayor grado de consenso. Por ejemplo, en el punto sobre simplificar las adaptaciones de los alumnos con necesidades educativas especiales a las PAU , se añade ahora también que se hará extensiva a las transiciones entre las diferentes enseñanzas, FP e ISEACV entre otras.

En materia de Inclusión Educativa, donde antes indicaba que habría entre 130 y 140 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje (AL), ahora se explicita que serán 135. Además, se añade que se garantizará el mantenimiento de, al menos, 187 PTs para el curso 2026-2027, el curso que viene y que se transformarán estas plazas en estructurales en los centros donde se detecte la misma necesidad durante tres cursos consecutivos. Además, la nueva versión del acuerdo recoge la dotación en el plazo de cuatro cursos escolares desde el 2027-2028 de entre medio y un profesional de PT y AL y medio extra en todos los centros de Educación Infantil y Primaria. Ese compromiso se extenderá a todos los cursos sucesivos.

Además, se recoge por escrito que se garantizará un educador de educación especial por unidad en los centros de Educación Especial a partir del curso 2026-2027. Y se asegura que se dotará a los centros de los profesionales de PT de atención a la conducta necesarios en un plazo máximo de siete días.

En materia de FP, se concreta también el “impulso de la partida presupuestaria” para la dotación y renovación de equipamiento de los ciclos: crecerá en 2,5 millones de euros más, lo que supone un aumento del 45% respecto al ejercicio anterior. Además, se ha incluido la recuperación, en el curso 2027-2028, de las 30 horas de ciclos semipresenciales.

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Por su parte, en infraestructuras, la nueva redacción del documento indica que todos los planes de inversión en centros educativos priorizarán la eliminación de aulas prefabricadas y las actuaciones en centros afectados por la dana. En el capítulo de ratios, aunque durante la negociación, el director general del ramo especificó que no se iban a cerrar grupos que tuvieran alumnado, lo que dice el texto es “la continuidad de la oferta de Bachillerato Artístico se adoptará tras un análisis individualizado de cada centro, teniendo en cuenta sus características y el contexto territorial”. Eso sí, se mantienen sin cambios los bloques relativos al valenciano y a la subida salarial.