El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana.

Llega un cambio en el tiempo a la Comunitat Valenciana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa unos días marcados por la estabilidad, el cielo despejado y un progresivo aumento de las temperaturas que se hará notar especialmente de cara al fin de semana, con máximas que rozarán los 32 grados en algunos puntos.

Mañana, jueves 11 de junio, se espera un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. No obstante, durante las primeras horas del día el panorama será algo más cubierto en la mitad sur de la Comunitat Valenciana, donde habrá intervalos matinales de nubes bajas sin que se pueda descartar de forma total alguna precipitación débil y aislada.

Imagen de archivo de precipitaciones débiles en València. / Levante-EMV

En el apartado térmico, las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso. Por su parte, las máximas irán en ascenso en la provincia de Valencia, mientras que en Alicante y Castellón se mantendrán sin apenas cambios.

Respecto al viento, en el litoral sur de Alicante soplará del este de forma moderada. En el resto del territorio predominará el viento flojo de dirección variable por la mañana, aunque por la tarde tenderá a componente este y sureste con intervalos de moderado.

Temperaturas en capital de provincia: València: 18°C de mínima y 26°C de máxima.

18°C de mínima y 26°C de máxima. Alicante: 20°C de mínima y 27°C de máxima.

20°C de mínima y 27°C de máxima. Castellón: 18°C de mínima y 27°C de máxima.

El sol gana terreno

De cara al viernes, la estabilidad se consolida con un cielo despejado o poco nuboso en toda la Comunitat Valenciana. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios en comparación con la jornada anterior, pero las máximas continuarán en ligero ascenso, anticipando el calor del fin de semana.

El mapa de vientos repetirá un patrón similar al del jueves: viento del noreste moderado en el litoral sur de Alicante, y viento flojo de dirección variable por la mañana en el resto del territorio, tendiendo por la tarde a este y sureste con intervalos de moderado.

Temperaturas en capital de provincia: València: 18°C de mínima y 27°C de máxima.

18°C de mínima y 27°C de máxima. Alicante: 19°C de mínima y 27°C de máxima.

19°C de mínima y 27°C de máxima. Castellón: 17°C de mínima y 29°C de máxima.

La Aemet pronostica un aumento generalizado de las máximas en la Comunitat Valenciana. / Fotos: Daniel Tortajada, Perales Iborra y J.M. López

Máximas de hasta 32°C

Según la previsión de la Aemet, el fin de semana comenzará con un ambiente plenamente veraniego. El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado en las tres provincias y los termómetros registrarán un ascenso generalizado o se mantendrán sin cambios, dejando un ambiente caluroso en las horas centrales del día. Castelló de la Plana liderará los valores más altos rozando los 32°C, seguida de cerca por València con 30°C.

El viento se mantendrá moderado del noreste en el litoral sur alicantino. En las demás zonas, tras una mañana de viento flojo y variable, la situación tenderá ya de cara al mediodía hacia el este y sureste con intervalos de moderado.