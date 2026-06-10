Levante-EMV pone el foco en la siniestralidad de los motoristas

Cintillo Foro Seguridad Vial. / ED

La seguridad de los motoristas volverá a situarse este viernes en el centro del debate público y técnico con la celebración del II Foro de Seguridad Vial, organizado por Levante-EMV con el impulso del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (Intras). La jornada, que tendrá lugar en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, reunirá a representantes de la administración, investigadores, expertos en infraestructuras, fabricantes, responsables de tráfico, fuerzas de seguridad, autoescuelas y especialistas del ámbito jurídico y social para analizar una de las principales preocupaciones de la movilidad actual: la elevada siniestralidad que registra este colectivo vulnerable.

Bajo el lema ‘Siniestralidad de motoristas: análisis, reflexiones y soluciones’, el encuentro nace con una vocación clara: ir más allá de la descripción de un problema para identificar sus causas y debatir medidas que permitan reducir el número de fallecidos y heridos graves en carretera. La cita se enmarca además en los objetivos internacionales y europeos de reducción de la mortalidad vial, que persiguen disminuir a la mitad las víctimas de tráfico antes de 2030 y avanzar hacia la denominada Visión Cero para mediados de siglo.

Los motoristas representan uno de los colectivos más expuestos en la movilidad por carretera. La ausencia de una estructura de protección similar a la de otros vehículos convierte cualquier impacto o salida de vía en un episodio potencialmente grave. Los datos analizados en los últimos años muestran que las motocicletas tienen una presencia significativa en la siniestralidad interurbana y concentran un elevado porcentaje de víctimas mortales y heridos de gravedad, especialmente en determinados escenarios como carreteras convencionales, tramos curvos o siniestros con un único vehículo implicado.

Precisamente para profundizar en esa realidad, la jornada arrancará con una inauguración institucional en la que participarán Javier Piedra, director del Área de Carreteras de la Diputació de València; José Carlos Cucarella, director general de Metalesa; y Nicolás Collado, director general del Circuit Ricardo Tormo.

Tras la apertura tendrá lugar uno de los momentos centrales del foro: la presentación de un estudio sobre la siniestralidad de las motocicletas en vías interurbanas durante el periodo 2017-2024. El trabajo, elaborado con la colaboración de Intras y Metalesa, analiza las características de los siniestros registrados durante esos años y presta especial atención a las salidas de vía, una tipología que, pese a no ser la más frecuente, concentra una elevada proporción de la mortalidad entre los usuarios de motocicleta. La presentación correrá a cargo de César Valero, director de Innovación y Seguridad Vial de Metalesa, quien expondrá las principales conclusiones de una investigación que pretende aportar una radiografía precisa del fenómeno y servir de base para el posterior debate entre especialistas.

El programa se estructurará en dos grandes mesas de análisis que abordarán el problema desde perspectivas complementarias. La primera, titulada ‘Infraestructura y fabricantes. Dónde estamos y qué podemos mejorar’, estará moderada por José Ignacio Lijarcio, doctor en Seguridad Vial e investigador de Intras. El debate girará en torno al papel que desempeñan las carreteras, la ingeniería, el diseño de las vías, los sistemas de contención, la innovación tecnológica y la planificación de infraestructuras en la protección de los motoristas.

Participarán en esta mesa Paloma Corbí, jefa del Servicio de Seguridad Vial y Supervisión del Área de Carreteras e Infraestructuras de la Diputació de València; Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial de la Universitat de València e investigador de Intras; María José Martínez, directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre; David Llopis, profesor titular de la Universitat Politècnica de València; y Alba Martínez, responsable de Movilidad y Seguridad Vial de Anesdor, la asociación nacional que representa al sector de las dos ruedas.

Entre las cuestiones que se pondrán sobre la mesa figuran la identificación de tramos especialmente peligrosos para los motoristas, las actuaciones prioritarias en materia de conservación y diseño de carreteras, el papel de la investigación en la detección de patrones de riesgo y la contribución que pueden realizar los fabricantes mediante nuevas tecnologías, equipamientos de protección e innovación aplicada a la seguridad.

Tras una pausa, la jornada continuará con la segunda mesa de expertos, ‘La importancia del motorista. Intervenciones para reducir su siniestralidad vial’, moderada por la periodista Silvia Tomás. En este caso, el foco se desplazará desde la infraestructura hacia el factor humano, la formación, la legislación, la vigilancia y la concienciación social.

Tomarán parte en el debate María José Alonso, representante de la plataforma Valores que Unen; María Pilar Fúnez, jefa provincial de Tráfico de Valencia; Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE); Javier Sánchez Ferragut, coronel jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia; y Eduardo Olmedo, fiscal de Medio Ambiente y decano de Seguridad Vial.

Los participantes analizarán cuestiones como la percepción del riesgo entre los conductores de motocicleta, la eficacia de las campañas de sensibilización, la formación que reciben los nuevos usuarios, los comportamientos más habituales detectados en carretera por los agentes de tráfico o el papel de la respuesta jurídica en la construcción de una cultura de responsabilidad compartida.

El foro pretende abordar la siniestralidad desde la filosofía del denominado Sistema Seguro, un enfoque que entiende que los errores humanos son inevitables y que, por tanto, las infraestructuras, los vehículos, la normativa y las instituciones deben trabajar conjuntamente para evitar que esos fallos se traduzcan en consecuencias irreversibles.

La clausura correrá a cargo de María del Remedio Mazzolari, vicepresidenta segunda y diputada de Carreteras, Contratación, Personal y Proyectos Técnicos de la Diputació de València, quien pondrá el broche final a una jornada concebida como un espacio de reflexión, intercambio de conocimiento y búsqueda de soluciones.

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Con esta segunda edición, el Foro de Seguridad Vial de Levante-EMV aspira a consolidarse como un punto de encuentro de referencia para los profesionales y entidades implicados en la movilidad segura. El objetivo último es contribuir a que la reducción de la siniestralidad deje de ser únicamente una aspiración estadística y se convierta en una realidad tangible para miles de motoristas que utilizan cada día las carreteras valencianas.