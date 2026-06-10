La Generalitat Valenciana reclama más financiación estatal para combatir la despoblación y afrontar el reto demográfico

La Generalitat ha reclamado al Gobierno de España un mayor esfuerzo presupuestario para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación durante la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en la que la Comunidad Valenciana ha votado el acuerdo por el que se adopta el marco general de cooperación y los criterios para la distribución de los créditos del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial (FCT) correspondientes a 2026.

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, que ha participado por primera vez en esta Conferencia Sectorial acompañada por el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha reclamado un incremento de la dotación estatal para mejorar los criterios de distribución de los fondos, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Es imprescindible que podamos incrementar las actuaciones en los municipios que se encuentran en riesgo de despoblamiento. El Gobierno de España debe liderar políticas claras que permitan desarrollar actuaciones concretas que mejoren la vida de los ciudadanos de estas localidades", ha defendido la consellera durante su intervención.

Albalat ha explicado que la Comunidad Valenciana respaldará el acuerdo "desde la lealtad institucional y la voluntad de colaboración", pero ha lamentado que la financiación prevista para 2026 resulte "insuficiente" para responder a la realidad de los territorios afectados por la despoblación.

En este sentido, ha criticado que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado "limite el crecimiento" de los recursos destinados a esta materia. La Comunidad Valenciana recibirá en 2026 un total de 1.067.000 euros, una cantidad inferior a la percibida en el ejercicio anterior, cuando ascendió a 1.084.000 euros.

Además, la consellera ha destacado que la Generalitat ha aumentado la dotación de este fondo un 50 por ciento, hasta los 6 millones de euros, frente a los 4 millones consignados durante las legislaturas del Botànic. Por su parte, el Gobierno de España apenas ha incrementado su aportación un 10%, hasta situarla en 2 millones de euros.

"Los fondos deben ajustarse mejor a la realidad de los territorios y a las necesidades de los municipios que sufren el riesgo de despoblamiento. Es necesario reforzar la financiación para poder ampliar actuaciones y garantizar oportunidades y servicios a la ciudadanía", ha manifestado.

Por su parte, el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha resaltado la necesidad de "fijar la mirada en las oportunidades que se generan en los territorios que están en riesgo de despoblación, que merecen ser tratados con las mismas condiciones que otros territorios de España, y afrontar las amenazas a las que están expuestos".

En este sentido, ha destacado la apuesta que la Generalitat destinando fondos europeos a estos municipios que están permitiendo que el 75% de las localidades beneficiarias hayan incrementado su población en los últimos años", por lo que ha destacado la necesidad de "realizar inversiones que garanticen los servicios en igualdad de condiciones".

En este punto, ha hecho referencia a la falta de servicios bancarios mínimos en muchos de estos municipios, "uno de los servicios básicos y que, más que una exclusión financiera, es una exclusión social" y ha mencionado el trabajo que desde la Generalitat se está realizando 'para tratar de garantizar estos servicios a través de ayudas y mediante el acuerdo suscrito con CaixaBank".

Asimismo, ha reivindicado que el Gobierno central "acelere el proyecto de ley que está parado en el Congreso de los Diputados desde hace dos años para que se pueda abordar los servicios bancarios en municipios que estén en riesgo de despoblamiento".

Actuaciones impulsadas por la Generalitat

Durante la reunión, la consellera también ha puesto en valor las iniciativas que la Generalitat está desarrollando para mejorar la cohesión territorial y apoyar a los municipios más vulnerables desde las distintas áreas de la Conselleria.

Entre ellas, ha destacado la adaptación de las líneas de ayudas dirigidas a programas de familia para priorizar actuaciones que atiendan las necesidades específicas derivadas de la residencia en municipios en riesgo de despoblamiento, con una dotación de 905.000 euros.

Asimismo, ha recordado las medidas adoptadas para facilitar el acceso de los pequeños municipios a las ayudas de promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, dotadas con un millón de euros, así como la garantía de representación de niños, niñas y adolescentes de municipios de menos de 1.000 habitantes en el Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat también ha impulsado los Equipos Específicos de Intervención con la Infancia y la Adolescencia (EEIIA) en mancomunidades integradas por municipios en riesgo de despoblamiento, y ha reservado un millón de euros para ayudas destinadas a itinerarios de inclusión sociolaboral dirigidos a personas vulnerables en estas localidades.

Noticias relacionadas

En el ámbito de las personas mayores, el Consell ha recuperado una línea de ayudas dotada con 500.000 euros para programas de atención, envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada en 141 ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes.