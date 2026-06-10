Jorge Bellver pone su cargo a disposición de Llorca tras su imputación en el caso Azud

Jorge Bellver da un paso atrás y dejará de ser una patata caliente para Juanfran Pérez Llorca. El todavía director general de Transparencia de la Generalitat ha remitido este miércoles una carta al president en la que pone su cargo "a disposición" del jefe del Consell tras confirmarse su imputación en el caso Azud.

Salvo sorpresa mayúscula, el pleno del Consell oficializará su salida este viernes. Bellver está investigado en la macrocausa desde 2019, acusado de haber recibido supuestamente regalos de la trama a cambio de favores urbanísticos.

En un comunicado remitido en la tarde del miércoles, Pérez Llorca ha agradecido los servicios prestados a Bellver y ha puesto en valor la presunción de inocencia del todavía alto cargo, quien le ha agradecido la confianza depositada en él durante este tiempo, según la Generalitat.

Bellver también ha enviado una misiva al Partido Popular de la Comunitat Valenciana en la que ha solicitado la suspensión temporal como militante hasta que se esclarezcan los hechos por los que se le juzgan.

De esta forma, el exconcejal de Rita Barberá le facilita la salida a Pérez Llorca, tanto en el plano institucional como en el orgánico. Cabe recordar que tras conocerse la imputación definitiva, Llorca pidió al PPCV activar el mecanismo para adoptar las medidas oportunas a nivel interno, pero evitó aclarar si tomaría la iniciativa y cesaría a Bellver.

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Pese a que el jefe del Consell pareció anticipar una suspensión de militancia (dijo que era "lo lógico), finalmente el Comité de Derechos y Garantías optó por la apertura de un expediente informativo "en cumplimiento de los esatutos". Pospuso la baja temporal a la apertura de juicio oral, si bien ahora es el propio Bellver quien la solicita, al igual que su salida del Consell.