La jueza de la dana constata que los alcaldes del PP han "desvelado" lo que "desgraciadamente negaron miembros del Cecopi"

Las primeras declaraciones de alcaldes en la causa de la dana durante el mes de mayo todavía han sido útiles para la jueza y han abierto nuevos interrogantes tras año y medio de investigación. La propia magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, reconoce que los cuatro responsables municipales que hasta ahora han pasado a testificar por el juzgado de Catarroja, todos del Partido Popular, han "desvelado" información clave para constatar que miembros del Cecopi fueron informados del desbordamiento del barranco del Poyo, el que causó la mayor parte de las víctimas mortales. Algo que, recalca la jueza, los presentes del órgano de emergencias aquella tarde habían negado.

La instructora lo reconoció así a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, en su comparecencia del pasado 25 de mayo. Era la última de los cuatro munícipes de la primera tanda y explicó que, en pleno desbordamiento del barranco al paso de su municipio, pasadas las 18.30 hora, llamó al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y más tarde al 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso, para avisar de la situación "dantesca" que vivía Torrent por la riada, tal como definió más tarde.

Ruiz Tobarra le dijo que precisamente el conocimiento en el Cecopi de que el barranco se estaba desbordando era algo que hasta la fecha se había "negado desgraciadamente por miembros del Cecopi". "Esta información que usted da, como la han dado otros alcaldes que han venido y han colaborado dando información y llamadas, nos desvela cosas que han dicho otros testigos pero no precisamente testigos presenciales del Cecopi", le reconoció la magistrada a la alcaldesa, "salvo el comandante de la UME".

El comandante, presente en el Cecopi, fue el único que declaró que "todo el mundo", al menos "a título particular", recibió esa información sobre las 19h de la tarde, más de una hora antes de que se activara la alerta masiva a la población. "Nos estaba llegando a todo el mundo y sí que se comentaba", aseguró: "Todos hacían comentarios de 'me ha llegado esto, me han pasado esto, me está llamando mi familiar que ha pasado esto'", abundó el declarante, según el cual los vídeos mostraban "las masas de agua preocupantes", no "los desbordamientos habituales de un barranco con una película que empieza a subir poco a poco".

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, tras declarar por la dana el pasado mes de julio. / JORGE GIL/EUROPA PRESS / Europa Press

De hecho, el resto de testigos presenciales de la reunión de emergencias han declarado que allí nadie habló del barranco aunque sí se mencionaran municipios ribereños. El propio Mompó llegó a negar ante la jueza haber hablado con ningún alcalde de la 'zona cero' pero el listado de llamadas de la alcadesa de Torrent acredita un contacto de 39 segundos a las 18.38 horas, lo que cuestiona la versión del dirigente provincial. Así que la jueza lo ha vuelto a citar para que aclare esta incongruencia.

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Además de Folgado, también la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, declaró haber llamado en plena crisis a otro responsable presente en el Cecopi, el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, para advertirle de las inundaciones. Tanto ellas como el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y la exalcaldesa de Requena, Rocío Cortés dibujaron un escenario de la emergencia en el que las corporaciones locales actuaron por iniciativa propia cancelando clases o enviando a los trabajadores a sus casas sin instrucciones de la Generalitat Valenciana más allá de los avisos por correo o fax. Incluso avisando del desbordamiento. Sin éxito, porque parece que nadie en el Cecopi habló del barranco que convirtió l'Horta Sud en la 'zona cero' de la catástrofe.