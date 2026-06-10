Se levanta la acampada de la plaza de la Virgen: "Nos veremos de nuevo en las plazas"

Ya se habían convertido en una estampa habitual de la plaza de la Virgen de València: las tiendas, los toldos, las camisetas verdes y hasta los conciertos y las paellas que han organizado durante nueve días los docentes acampados en la céntrica plaza de la ciudad. Pero los acampados, que consiguieron incluso convivir -y cooperar- con el Corpus a pesar de las dudas, levantan ahora el campamento. La acampada educativa llega a su fin después de que se haya votado mayoritariamente la suspensión de la huelga indefinida de docentes, ininterrumpida desde el 11 de mayo hasta este jueves.

"La iniciativa de lanzar la acampada que ha ocupado estas semanas la plaza nació íntimamente ligada al contexto de la huelga indefinida. Un grupo de docentes tomamos la decisión de llevar un paso más allá el conflicto para desafiar los límites impuestos por la Conselleria de Educación", explican desde la acampada en su comunicado de despedida o, al menos, de despedida temporal.

Marta Rojo

En el texto, han explicado que han intentado, durante estas semanas, "poner el foco sobre la necesidad de que la Conselleria llevara a cabo una negociación efectiva y real con el profesorado"." Al mismo tiempo, hemos querido crear un espacio común desde el cual prefigurar las relaciones sociales y la escuela con las que estamos comprometidas. Hemos querido ser, al fin y al cabo, la casa compartida de las y los docentes en lucha, una especie de barricada desde la que reorientar nuestros esfuerzos y nuestras estrategias", han añadido. Durante los días que han ocupado la plaza han llevado a cabo conferencias, charlas, debates, pero también talleres de pancartas, de deportes varios y danza, y conciertos.

"Hemos contribuido a los logros parciales"

Pero consideran que ese espacio ha cumplido, de momento, su función. "A estas alturas, con humildad y muy conscientes de la complejidad de los tiempos que estamos viviendo, podemos decir que hemos contribuido desde la acampada a los logros parciales y los avances que se han dado como resultado de la huelga indefinida", indican en el comunicado. Al mismo tiempo, se muestran conscientes de que "nos queda un largo camino por delante y que tendremos que recorrerlo con mirada larga y voluntad transformadora". "No solo para reivindicar las necesidades de la enseñanza pública que no han sido escuchadas ni satisfechas en las negociaciones, sino también para construir una educación pública capaz de cambiar todo lo que debe ser cambiado, dejando atrás las dominaciones que atraviesan el sistema político, económico y social que no nos cansaremos de poner en cuestión", añaden.

Acampada educativa en la Plaza de la Virgen de València. / Rober Solsona - Europa Press

Los docentes acampados definen estas casi dos semanas como un tiempo "de alegría compartida, de militancia cotidiana, de convivencia y respeto hacia nuestras compañeras y compañeros y hacia la sociedad en general". "Y, sobre todo, dos semanas en las que hemos sentido el calor y el apoyo de muchísima gente, una solidaridad que agradecemos de todo corazón, que nos ha dado fuerza y que ha hecho aún más significativa esta experiencia", aseguran.

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Por eso, animan a los docentes "a no dejar caer el impulso colectivo y a continuar organizándose desde las asambleas, el verdadero latido de esta lucha". "Nos veremos, de nuevo, en las plazas; nos encontraremos, como siempre, en las calles. Y, por supuesto, continuaremos instruyéndonos, conmoviéndonos y organizándonos alrededor de las aulas dignas y rebeldes que queremos construir", se despiden. Y zanjan el comunicado con un mensaje: "La revuelta educativa no ha hecho más que empezar".