"Més drets laborals": la concertada vuelve a salir a la calle y reclama mejores condiciones

Todos los sindicatos de la enseñanza concertada- FSIE-CV, USOCV, CCOO-PV, UGT-PV y STEPV- han salido a la calle de nuevo este miércoles en una segunda jornada de paros de este mes. Lo han hecho para reclamar, como sus compañeros docentes de la pública, mejores condiciones laborales. “Més drets laborals”, decía una de las pancartas que se ha podido ver en la concentración celebrada ante la Conselleria de Hacienda.

Por otra parte, desde FSIE-CV, el sindicato mayoritario, se ha presentado un escrito dirigido a la consellera de Educación en el que reclama que “se impulse la negociación con la diligencia necesaria y con esfuerzos proporcionales al peso que representa la red de centros concertados en la Comunitat Valenciana” porque solo corrigiendo esa “doble velocidad e intensidad negociadora” se evitará - según la organización- el actual trato discriminatorio a los profesionales de los centros privados concertados

En el caso de la concertada no se baraja en ningún caso una huelga indefinida, como ocurre en los centros públicos, pero sí paros parciales y concentraciones. Las reivindicaciones de la educación concertada son parecidas, pero no iguales, a las de la pública.

Por ejemplo, porque la reivindicación salarial no está, en este caso, sobre la mesa de forma tan clara como en el caso de la pública. Se debe a que existe un acuerdo de un acuerdo de homologación retributiva, firmado ya hace décadas, por el que todos los cambios salariales en los sueldos de los docentes de la pública se aplican también a los de la concertada, a excepción de todo aquello que tenga que ver con los sexenios. Es decir que, el aumento de 200 euros al mes progresivos ya firmado por la Conselleria y dos sindicatos -CSIF y ANPE- en el marco de la huelga de la pública, se aplicaría directamente a los docentes de la concertada también.

Manifestación de la concertada ante la Conselleria de Hacienda / Redacción Levante

Jubilación parcial y plantillas para educación especial

La lista de reivindicaciones es larga: los sindicatos convocan estas movilizaciones ante la ausencia de acuerdos en materias laborales y educativas contempladas en el calendario de negociación de diciembre y aún pendientes. Entre estas, señalan la jubilación parcial, la mejora de la Formación Profesional Dual, la adecuación de las plantillas en los centros de educación especial y de Formación Profesional o la modificación de la orden del pago delegado.

Además, la concertada reivindica la reducción de la carga lectiva, la ampliación de plantillas en todas las etapas educativas, la actualización de la normativa de la concertada, mejoras retributivas para el personal docente y complementario, el reconocimiento de los sexenios, la dotación de recursos humanos y materiales para la inclusión educativa y la financiación del coste real del puesto escolar en los centros de educación infantil de 0 a 3 años.

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Calendario de protestas

Se trata de paros parciales de al menos una hora entre las 8:00 y las 10:30. Esta franja coincide con el comienzo de la jornada laboral en los centros educativos. Pero se acompaña, además, de protestas como las que han tenido lugar este miércoles o la que se hará el 17 de junio ante las Corts Valencianes, ambas de 9:30 a 10:30 horas. Ese mismo día 17, por la tarde, tendrá lugar una movilización simultánea en las tres provincias a las 18:00 horas.