Mompó veta una ayuda a la casa-taller de Miquel Navarro en Mislata en pleno choque presupuestario con el alcalde

Los recorridos burocráticos de la administración, como los caminos del Señor, son inescrutables. Por ejemplo, puede ocurrir que un área proponga subvencionar a dos entidades y que, por el camino, una de las dos ayudas se caiga de la cesta. Algo así ha ocurrido en la Diputación de Valencia, donde este pasado martes se aprobaba en su comisión de Hacienda la modificación del anexo de subvenciones nominativas.

En concreto, a petición del área de Cultura que dirige Francisco Teruel, se proponía la inclusión de 75.000 euros para la Fundación Miquel Navarro, en concreto para la casa-taller del escultor en Mislata y las actividades culturales, difusión, publicaciones y premios que allí se celebrarán este año.

Además, se pedían 35.000 euros para el Ayuntamiento de Macastre dentro del programa de actividades como Capital Cultural Valenciana. Así se reclamó en una una propuesta enviada el pasado 11 de mayo. A la hora de la verdad, la comisión de Hacienda solo ha concedido la ayuda a Macastre.

75.000 € condicionados a los presupuestos

Mislata, para poner en contexto, es la ciudad que dirige Carlos Fernández Bielsa, también secretario general del PSPV en la provincia de Valencia y portavoz de los socialistas en la Diputación de Valencia. En este momento, el PP está tratando de alcanzar un acuerdo con la oposición (gobierna con Ens Uneix en minoría) para cerrar unos presupuestos en 2026. Y una de las estrategias para engrasar ese acercamiento era apoyar un proyecto cultural emblemático para Mislata: la casa-taller de Miquel Navarro, que está a punto de abrir sus puertas.

Ha habido acercamientos y propuestas de negociación con el PSPV de Fernández Bielsa, pero todo ha saltado por los aires las dos últimas semanas, con reproches mutuos y acusaciones de 'extorsión' de los socialistas al Gobierno provincial. Hace unos días, Fernández Bielsa ‘plantó’ a Mompó cuando se habían citado para negociar los presupuestos. Finalmente, tras el espejismo de encuentro, todo ha vuelto al estado natural de la política contemporánea: la confrontación.

Fuentes de la diputación reconocen que el momento actual no es el más propicio para tener un gesto de acercamiento. El equipo de gobierno dejó claro en la reunión de este martes que esa ayuda está condicionada a la aprobación de los presupuestos.

Además, el PSPV está votando en contra o absteniéndose de subvenciones nominativas que lleva el ejecutivo a los plenos. Cabe recordar que al estar prorrogados los presupuestos, las subvenciones nominativas, que son las ayudas a dedo a ayuntamientos y entidades, deben pasar por el pleno.

Un museo pendiente de abrir

Ahora, el PP ha bloqueado la ayuda a la Fundación Miquel Navarro, un proyecto cultural de calado por el que Mislata apuesta desde hace años. En las últimas cuentas que se aprobaron (las de 2025, en el contexto de la dana y acordadas con la oposición), sí se contemplaron esos 75.000 euros.

En el caso de esta polémica, llueve sobre mojado. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Mislata y el equipo de gobierno de la diputación (PP-Ens Uneix) chocan con la Fundación Miquel Navarro como pretexto. Como adelantó Levante-EMV a finales de 2025, Mislata apartó del patronato de la fundación al representante de la corporación provincial. El gesto sentó bastante mal en la institución, que ha subvencionado estos años con casi 700.000 euros el proyecto de casa-taller del escultor valenciano.

La fundación fue creada en 2020, y el entonces presidente de la diputación, el socialista Toni Gaspar, fue nombrado patrono electo en 2021. Pasados cuatro años, Bielsa apeló a una cuestión formal para justificar que la institución fuera apartada, ya bajo presidencia del PP. Decaía la condición de patrono de los miembros institucionales por expiración del mandato, también los del ayuntamiento.

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De un modo u otro, la casa-taller lleva años de intervención y está pendiente de su apertura. Las últimas noticias situaban a mediados de este mes el momento de su puesta de largo, tras muchos anuncios postergados. Se trata de una intervención en profundidad en lo que primero fue una fábrica, luego taller y pronto también un museo con buena parte del legado de uno de los artistas valencianos de mayor reconocimiento internacional.