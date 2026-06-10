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Nueva manifestación de médicos en València en la quinta semana de huelga: horario y recorrido

La marcha del próximo miércoles 17 de junio partirá desde la Conselleria de Sanidad y finalizará en el Palau de la Generalitat

Así ha sido una nueva manifestación de médicos en València

Así ha sido una nueva manifestación de médicos en València / E.Press

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J.Roch

València

Los médicos y facultativos de la Comunitat Valenciana han anunciado un nuevo calendario de protestas para la próxima semana, coincidiendo con la quinta semana de huelga médica intermitente convocada para reclamar un Estatuto Marco propio, mejoras en sus condiciones laborales y una mayor calidad asistencial.

El acto central de las protestas será una manifestación convocada para el miércoles 17 de junio a las 18.30 horas en València. La marcha partirá desde la Conselleria de Sanidad, pasará por la Delegación del Gobierno y finalizará en el Palau de la Generalitat.

Concentraciones en hospitales

CESM-CV también ha convocado concentraciones frente a centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana. En València, las protestas comenzarán a las 8.15 horas en el Hospital La Fe. En el Hospital General, el Clínico y el Doctor Peset, las concentraciones están previstas a las 8.30 horas.

10/02/2025 El Consejo de Colegios de Médicos Valencianos hace un llamamiento a &quot;la unidad y participación&quot; en la huelga nacional . El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Valencianos (CCMV), que integra a los Colegios Oficiales de Médicos de Alicante, Castellón y Valencia se suma al &quot;clamor unánime de la profesión médica&quot; ante las cuatro jornadas de huelga convocadas en todo el país para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, frente al borrador de Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SALUD CESM-CV

El Consejo de Colegios de Médicos Valencianos hace un llamamiento a "la unidad y participación" en la huelga nacional . El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Valencianos (CCMV), que integra a los Colegios Oficiales de Médicos de Alicante, Castellón y Valencia se suma al "clamor unánime de la profesión médica" ante las cuatro jornadas de huelga convocadas en todo el país para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, frente al borrador de Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SALUD CESM-CV / CESM-CV / Europa Press

En Alicante

En Alicante, la manifestación arrancará desde el Mercado Central y concluirá en la Casa de las Brujas. La protesta alicantina estará precedida esa misma mañana por el denominado "autobús del cambio", que recorrerá los hospitales de Alicante y San Juan. El autobús saldrá y terminará su recorrido en el Colegio de Médicos.

Más de 280.000 actos médicos suspendidos

Esta será la quinta semana de paros desde que se convocó la huelga indefinida contra el Ministerio de Sanidad (y la sexta desde diciembre), así como la tercera semana de movilizaciones contra la Conselleria de Sanidad.

Según los convocantes, la huelga médica ha provocado hasta el momento la suspensión de más de 280.000 actos médicos en la Comunitat Valenciana.

Entre las exigencias planteadas figuran la aprobación de un Estatuto Médico propio, el respeto efectivo al derecho a la huelga, la implantación real de la jornada laboral de 35 horas semanales y una retribución justa para las guardias y horas complementarias.

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Así que los médicos mantienen sus reivindicaciones para exigir soluciones ante la sobrecarga asistencial, la falta de profesionales y unas condiciones laborales que, según advierten, repercuten directamente en la calidad de la atención sanitaria que recibe la ciudadanía.

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