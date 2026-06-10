Nuevo manifiesto de la UV a favor de la huelga: esta vez, su Consell de Govern

Primero fue un comunicado, a entender de algunos miembros de la Universitat de València, “demasiado tibio”. Pero luego hubo un segundo comunicado “más contundente” por parte de la UV, un manifiesto a favor de las reivindicaciones de los docentes, en el que se llamaba a alcanzar acuerdos para parar la huelga indefinida y que hacía explícito el rechazo a la agresión policial sufrida por una docente jubilada. La semana pasada, además, no pudo finalmente llevarse a votación del Claustro -sobre el papel, el máximo órgano de gobierno de la UV- un nuevo manifiesto en este sentido. Y este miércoles, en la quinta semana de paro indefinido en la enseñanza pública no universitaria y mientras los docentes se pronuncian sobre la nueva propuesta de acuerdo, es el Consell de Govern de la Universitat el que toma la palabra.

Y lo hace en una declaración institucional aprobada en un Consell de Govern extraordinario. Como en el caso del Claustro, primero se tenía que votar la pertinencia de la urgencia, es decir, si procedía o no continuar con la reunión y votar el documento. Desde la institución explican que el rector, Juan Luis Gandía, ha explicado al Consell “todas las acciones llevadas a cabo desde el primer momento en apoyo a la comunidad educativa y a sus reivindicaciones”, y muy especialmente esos dos comunicados anteriores emitidos.

“Preocupación” por un conflicto largo

La declaración institucional comienza manifestando la “preocupación” de este organismo de la UV “por la prolongación de un conflicto que afecta de manera directa a la educación pública valenciana y que, después de varias semanas de movilizaciones y negociaciones, continúa sin una respuesta que permita avanzar hacia una solución satisfactoria”.

“Como institución pública profundamente vinculada a la formación del profesorado y al conjunto del sistema educativo público valenciano, la Universitat de València considera que las reivindicaciones expresadas durante estas semanas por el profesorado hacen referencia a aspectos sustanciales para la calidad de la educación pública y para el desarrollo adecuado de la función docente, así como para la garantía efectiva del derecho a la educación”, afirman. Por ello, creen que “deben ser recibidas, abordadas y atendidas con responsabilidad, capacidad de diálogo y voluntad real de acuerdo”.

Eso sí, hablan de “la responsabilidad institucional que debe guiar la actuación de los órganos de la universidad pública”, y desde ese enfoque, el Consell de Govern considera necesario “preservar y reforzar una educación pública inclusiva, equitativa y de calidad, capaz de garantizar oportunidades formativas para todo el alumnado y de dar respuesta a los retos sociales y educativos de nuestro tiempo”. “Esta finalidad requiere favorecer las condiciones y los recursos necesarios que permitan desarrollar adecuadamente la labor docente en los centros educativos de todos los niveles de formación”, apunta la declaración institucional.

La Nau de la Universitat de València / UV (ANGULAR)

Uno de los bloques de la reivindicación en el marco de la huelga es el impulso del valenciano en las aulas, y desde la UV aseguran que es “parte de nuestra identidad institucional y lengua de conocimiento, de convivencia y de proyección pública”. Por eso defienden “la necesidad de que el sistema educativo garantice su aprendizaje efectivo en un marco inclusivo y respetuoso con la pluralidad lingüística de la sociedad valenciana”.

Garantizar el derecho a la manifestación

Y defienden el derecho a la huelga y que se den las condiciones necesarias para garantizarlo. Así, apuestan por “preservar un clima de respeto institucional, convivencia democrática y garantía efectiva de los derechos fundamentales”. “El derecho de manifestación constituye un derecho fundamental que debe poder ejercerse con todas las garantías y con plena seguridad para las personas que lo hacen efectivo”, añaden. Y piden que la defensa de reivindicaciones se haga siempre en “un marco de respeto, seguridad y protección de los derechos de todas las personas”.

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“Por estas razones, la Universitat de València hace un nuevo llamamiento para que las negociaciones avancen con la máxima celeridad y con una voluntad efectiva de alcanzar acuerdos alineados con las necesidades del desarrollo de una función docente de calidad que permitan superar esta situación”, destaca el Consell de Govern.