PP, Vox y el concejal no adscrito firman una moción de censura en Callosa de Segura

Nuevo movimiento político inesperado en Callosa de Segura. PP, Vox y el concejal no adscrito han registrado una moción de censura en el Ayuntamiento, donde gobierna en minoría el PSOE y EUUP. En total, suman nueve concejales de los 17 que conforman el pleno. El grupo popular cuenta con siete ediles y la formación de ultraderecha con uno, a los que se suma José Antonio Illán, que dejó las filas de UCIN (dos concejales), frente a los cinco ediles socialistas y uno de EUUP.

La moción propone como alcaldable a Juan Antonio Franco, del PP, de profesión enfermero ennel Hospital Vega Baja y hasta ahora un desconocido en el panorama político del municipio más allá de ser concejal en este mandato, pero hace pocos meses, cuando entró en sustitución de Trino Grau, el primer teniente alcalde con Manuel Martínez Sirvent. De la estirpe de derechas callosina, también es sobrino del exalcalde Pepe Franco, que estuvo al frente del Ayuntamiento por el PP en la etapa anterior a Javier Pérez.

El edil del PP Juan Antonio Franco / Información

PP, Vox y el concejal no adscrito sacaron adelante en la última sesión plenaria una moción para reprobar al concejal de Cultura, Ginés Pelegrín, por programar un acto de la periodista y escritora Nieves Concostrina, con los votos en contra del equipo de gobierno que encabeza la alcaldesa Amparo Serrano (PSOE) y la abstención de UCIN.

La regidora reorganizó a mediados de marzo las concejalías, las tenencias de Alcaldía y la junta de gobierno local, abriendo una nueva etapa en el Ayuntamiento después de que UCIN abandonara el tripartito que formaba junto al grupo socialista y EUUP.

Ruptura

La ruptura del tripartito fue polémica. Los independientes comunicaron hace tres meses que abandonaban el pacto de gobierno tras discrepancias en el acuerdo de alternancia en la Alcaldía. El grupo municipal recordaba entonces que el relevo se debería haber producido en enero, cargando contra los socialistas, a los que acusaba de incumplir su palabra, al no aceptar a su candidato, Javier Pérez, mientras que el PSOE aseguraba que se estipulaba que el relevo pasaba por una tercera persona al margen de su cabeza de lista.

El 3 de septiembre de 2024, cuando quedaban tres años de mandato, PSOE, EUUP y UCIN alcanzaron un acuerdo para que durante el primer año y medio el PSOE ostentara la Alcaldía, y el otro año y medio restante sería para el candidato de los independientes -sin especificar nombres- con el objetivo de "garantizar la estabilidad institucional y desarrollar un proyecto de gestión compartido para nuestro municipio", insistía la formación que lidera Pérez, exalcalde del Partido Popular durante 13 años.

Durante el primer periodo, el PSOE eligió a Amparo Serrano. Llegado el momento para hacer efectiva la alternancia acordada, UCIN propuso de candidato a Pérez, pero el PSOE se mostró en contra, haciendo hincapié en que el pacto contemplaba un reparto de la Alcaldía entre ambas formaciones, pero que ni Fran Maciá ni Javier Pérez optarían a la investidura para facilitar la gobernabilidad del municipio.

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Poco después, el hasta entonces número dos de UCIN, José Antonio Illán, registraba un escrito en el que comunicaba que dejaba el partido por "discrepancias en la toma de decisiones", solicitando al mismo tiempo pasar a ser concejal no adscrito.