¿Presupuestos sin reforma fiscal o estirar los plazos en verano? Las Corts, en vilo por la ley de Acompañamiento

La ley de Medidas Fiscales (cuyo nombre oficial se alarga con el añadido 'de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat') es conocida como la ley de Acompañamiento porque su tramitación va junto al proyecto de presupuestos. Sin embargo, ya hay quien bromea en las Corts con la paradoja que puede acabar resultando que esta normativa acabe yendo por separado, teniendo que cambiar su apodo (¿la Solitaria?), o incluso requerir un nuevo estiramiento del calendario parlamentario hasta rozar agosto.

La duda recorrió este martes la rueda de prensa posterior a la junta de síndics sin que los portavoces parlamentarios tengan muy claro si esa ley de Acompañamiento en la que este año el Consell ha planteado entre otras cuestiones la reforma del IRPF vaya a poder debatirse antes o después de verano. "No lo sé", admitió el síndic de Vox, José María Llanos, socio parlamentario del Ejecutivo autonómico. "Los calendarios son flexibles y aquí se viene a trabajar", añadió el del PPCV, Fernando Pastor, abriendo la puerta a ampliar el periodo de sesiones más allá del 24 de julio fijado ahora.

Esa opción también la deslizó Llanos que mostró que la voluntad de Vox es que esta norma se tramite cuanto antes. Los voxistas han puesto los ojos en este proyecto legislativo, un cajón de sastre que permite cambiar varias leyes, para incorporar algunas de las exigencias que asegura haber pactado con el Ejecutivo autonómico como la prohibición del burka en espacios públicos, una ley para controlar el fraude sobre los empadronamientos o todo lo que supone la aplicación de la "prioridad nacional" que reivindica la formación y que ha de ver su forma de ser plasmada.

Sin embargo, los plazos son los que son y son apurados para sortear todos los escollos antes de final de julio, fecha que aparece como límite, aunque en el PP amaguen con incorporar agosto. El anteproyecto salió el pasado lunes a audiencia pública, un procedimiento que requiere de 10 días. Estos se cumplirán este miércoles. Entonces entrarán en juego los organismos consultivos: el Comité Económico y Social (CES), el Consell Jurídic Consultiu y la Abogacía de la Generalitat, pasos preceptivos antes de llegar al pleno del Consell que es el que lo remite a las Corts para iniciar su trámite parlamentario.

El síndic del PPCV y el vicepresidente de las Corts hablan a un lado de la presidenta, Llanos Massó, este martes, en la junta de síndics. / Jose Cuellar/Corts / LEV

Solo una aceleración excepcional del CES, el Jurídic y la Abogacía, los tres a la vez, permitirían llevar el proyecto legislativo al pleno de final de esta semana por lo que todo apunta a que quedará para la otra. De ahí, saltará al parlamento valenciano donde ha de pasar un plazo de cinco días para presentar enmiendas a la totalidad, convocar un pleno específico para debatirlas, abrir un nuevo periodo de enmiendas parciales de siete días, aprobarlas (o no) en comisión y acabar aprobándose en un nuevo pleno. "Si se mantiene tal y como está, y seguimos los plazos, parece que no llegará", dijo con cierta resignación Llanos.

"Bunkerizado y débil"

El síndic de Vox habló de buscar la "normalidad" porque la circunstancia es totalmente anómala. Ya lo está siendo por las fechas de los presupuestos, siendo (en caso de que salgan adelante) los más tardíos del autogobierno, previsiblemente el 22 de julio, casi dos meses más tarde que los que hasta ahora marcan ese tope: los de 1990, que entraron en vigor el 31 de mayo; y lo que deja, además, una ejecución de apenas cuatro meses. A ello se le sumaría la situación inédita de ser los primeros presupuestos sin ley de Acompañamiento pese a que esta influye en aspectos de las cuentas como, por ejemplo, los ingresos vía impuestos y tasas.

"Prefiero mucho más este escenario que el que tienen todos los españoles en el Congreso, entre tener 0 o tener presupuestos, firmo tener presupuestos", defendió el portavoz 'popular' frente a las dudas por la particular situación parlamentaria. Por el contrario, en la oposición consideran que esta circunstancia refleja que Llorca está "débil". "Está bunkerizado y adapta el calendario a sus intereses", afeó el síndic socialista, José Muñoz, que criticó que se desgaje la ley de Acompañamiento de los presupuestos pese a que los ingresos plasmados en los segundos dependa de los cambios en los primeros.

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Las cuentas, de hecho, concentran prácticamente toda la actividad parlamentaria que la próxima semana celebrará un pleno con trazos de ordinario. Además de debatir las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís, que serán rechazadas, habrá sesión de control al president y se votará el dictamen de la comisión de la dana, la ley de Simplificación administrativa II y la convalidación del decreto ley sobre el taxi y las VTC, un "engendro de pleno", según el síndic de Compromís, Joan Baldoví, cuyo grupo verá cómo no se puede debatir su moción pidiendo la dimisión de la consellera de Educación y reclamando elecciones.