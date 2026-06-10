Los sindicatos se muestran más proclives a suspender la huelga que a desconvocarla

Los sindicatos educativos se han mostrado este miércoles, mientras el profesorado vota sobre la última propuesta enviada por la Conselleria de Educación, más partidarios de "suspender" la huelga que está activa desde el pasado 11 de mayo que de "desconvocarla". La decisión llegará tras la consulta a los docentes, pero a falta de que a partir de las 20 horas haya resultados sobre ello, los representantes sindicales de Stepv, CCOO PV y UGT PV (mayoritarios) han transmitido su preferencia asegurando que la suspensión permite "hacer presión".

Las referencias no son cuestiones terminológicas sino que tiene significados y efectos prácticos distintos. Desconvocar supone finalizar ya la huelga declarada como indefinida mientras que suspender es una acción temporal. O dicho de otra manera, a efectos prácticos, una desconvocatoria supone que en caso de querer volver a las movilizaciones requiere de todo el mecanismo legal previo establecido, con 10 días de antelación de aviso entre otras cuestiones, mientras que la suspensión permite "volver al día siguiente" si se quiere.

"Tiene más beneficios la segunda que la primera, la controlamos, podemos decidir cuándo reactivar", ha admitido este miércoles el coordinador de Stepv, Marc Candela, una posición que va en consonancia con los otros dos sindicatos convocantes. "La suspensión es una manera de hacer presión, está latente", ha añadido Xelo Valls, responsable de CCOO PV. "Veremos los resultados", ha indicado la secretaria de UGT PV de Educación, Maite Tarazona.

Sus declaraciones han llegado después de una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien les ha trasladado su "admiración y gratitud" porque, ha dicho, con su lucha no solo están reivindicando sus condiciones laborales, sino que en su movilización "se está dirimiendo la educación pública en su conjunto". "Son una referencia y un ejemplo de movilización", ha expresado, unas palabras que han tenido agradecimiento de vuelta por parte de los sindicatos al exhibir ese apoyo.

Las declaraciones de los portavoces sindicales, los que el lunes estuvieron más de once horas de reunión con los responsables de la Conselleria de Educación, son las primeras hechas en público desde la última propuesta del departamento que dirige Carmen Ortí, enviada el martes. Esta propuesta está sometida a la consulta de los docentes durante todo este miércoles y con sus resultados por bloques temáticos acudirán el jueves a una nueva reunión.

Negociar en julio

De momento, y a falta de esos datos, la valoración general es que la propuesta supone una mejora respecto a los primeros documentos remitidos por la Generalitat, algo que vinculan directamente a la movilización que se ha llevado a cabo en estas cinco semanas, pero no aclaran si será suficiente para alcanzar un acuerdo. No obstante, Candela ya ha vaticinado que cree que serán "unos cuantos los puntos donde el profesorado no está de acuerdo", por lo que a partir de ahí, "negociaremos".

En este sentido, tanto Stepv como UGT PV como CCOO PV han reiterado que por mucho que se termine el curso dentro de dos semanas, esto no implica que la negociación también tenga que finalizar. "Estamos acostumbrados a negociar en julio", ha indicado al respecto Valls. "El curso puede acabar cuando quiera, pero la negociación no tiene por qué terminar, julio es un mes muy intenso de negociación", ha agregado el representante de Stepv.

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Entre los puntos donde los sindicatos han mostrado sus recelos respecto a la última propuesta de Educación han citado, por ejemplo, que se aceptan las 30 horas de semipresencial, pero mientras que los docentes reclamaban que se instaurara el próximo curso, la conselleria propone que sea en cuatro. Asimismo, han indicado que en el tema del valenciano está "estancado" mientras que en el tema retributivo pese a que la conselleria aseugró que estarían dispuestos a modificar el acuerdo, en el documento remitido "solo hay un cuadro propagandístico de cómo quedaría la nómina siempre que haya presupuestos y lo interprete así quien gobierne".