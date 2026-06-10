Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana avanza en su quinta semana con un nuevo posible acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. Este martes a mediodía Ortí debe hacer llegar un documento con la nueva propuesta, y ahora las organizaciones sindicales y el cuerpo de docentes de la Comunitat Valenciana tienen la palabra. El objeto de lo que la mayoría sindical llevará a consulta y otros dos sindicatos valorarán internamente son las medidas propuestas por la Generalitat en lo que llaman "acuerdo global" por la educación pública. En tres de los puntos -infraestructuras, ratios y burocracia- el texto definitivo se ha cerrado ya con los sindicatos.

El jueves a las nueve de la mañana habrá una nueva mesa para decir sí o no a lo que propuso Educación.