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Huelga educativa
Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana empieza su quinta semana sin un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación
Tras el Corpus, la acampada volvió a tomar el centro de la plaza de la Virgen
La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana avanza en su quinta semana con un nuevo posible acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. Este martes a mediodía Ortí debe hacer llegar un documento con la nueva propuesta, y ahora las organizaciones sindicales y el cuerpo de docentes de la Comunitat Valenciana tienen la palabra. El objeto de lo que la mayoría sindical llevará a consulta y otros dos sindicatos valorarán internamente son las medidas propuestas por la Generalitat en lo que llaman "acuerdo global" por la educación pública. En tres de los puntos -infraestructuras, ratios y burocracia- el texto definitivo se ha cerrado ya con los sindicatos.
El jueves a las nueve de la mañana habrá una nueva mesa para decir sí o no a lo que propuso Educación.
Marta Rojo
"Més drets laborals": la concertada vuelve a salir a la calle y reclama mejores condiciones
Todos los sindicatos de la enseñanza concertada- FSIE-CV, USOCV, CCOO-PV, UGT-PV y STEPV- han salido a la calle de nuevo este miércoles en una segunda jornada de paros de este mes. Lo han hecho para reclamar, como sus compañeros docentes de la pública, mejores condiciones laborales. “Més drets laborals”, decía una de las pancartas que se ha podido ver en la concentración celebrada ante la Conselleria de Hacienda.
Marta Rojo
Estas son las novedades del documento ¿definitivo? que votarán los docentes y que podría poner fin a la huelga
Prometieron hacerlo antes de mediodía y se han alargado un poco más, pero lo cierto es que ha llegado. La Conselleria de Educación ha enviado a los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial la nueva versión del documento, que podría ser o no definitivo, de propuesta para poner fin a la huelga que está a punto de cumplir un mes. Se trata de lo que llaman ‘Acuerdo global para la mejora y transformación de la educación pública en la Comunitat Valenciana’. En concreto, de su última versión, que incluye cambios derivados de lo que se habló este lunes en la mesa de negociación que duró casi una jornada entera y que ahora tendrán que votar los docentes.
Marta Rojo
Educación prioriza el fin de los barracones, que la mitad de nuevos docentes sean para alumnado extra y mejores condiciones laborales
Una de las novedades que consiguió, al menos, desbloquear la hasta entonces encallada negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes fue un plan para incorporar 5.000 docentes más al sistema hasta 2031. Fue, para los negociadores sindicales, una sorpresa. Hasta ese momento, el capítulo de plantillas estaba paralizado y Educación ofrecía solamente revisar o reabrir el debate sobre la orden que las rige en posteriores mesas de negociación.
Marta Rojo
Las asambleas de docentes creen que hay margen presupuestario para más mejoras
Este lunes, día de negociación desde la mañana hasta la noche, la plataforma Docents en Lluita presentó un documento de análisis económico que llamaron de “fact checking”, en el que acusaban al Consell de "ocultar" hasta 685 millones disponibles mientras mantiene una propuesta educativa "insuficiente". Y este martes se han pronunciado en la misma línea desde la Coordinadora de Asambleas Docentes del Pais Valencià (CADPV). En concreto, cuestionan las cifras presentadas por la Administración, reclaman concreción sobre la recuperación del poder adquisitivo y aseguran que existe margen presupuestario para avanzar en las reivindicaciones del profesorado.
Mónica Arribas
Solidaridad obrera en Sagunt: estibadores apoyan la huelga educativa en un Horno Alto teñido de reivindicación
La huelga educativa sigue sumando apoyos en el Camp de Morvedre. Si el festival de música Fescamp se llenó el fin de semana de palabras, gestos y guiños a la movilización de los docentes, este martes, ha sido otro sector muy diferente el que ha querido expresar su respaldo: El de los estibadores.
Marta Rojo
Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
Vistos para sentencia -en realidad, para consulta, reflexión y, en último término, validación- los diferentes bloques de posible acuerdo entre los sindicatos de Educación y la Conselleria. Cuando la huelga ha pasado el rubicón del primer día de la quinta semana, ahora las organizaciones sindicales y el cuerpo de docentes de la Comunitat Valenciana tienen la palabra. El objeto de lo que la mayoría sindical llevará a consulta y otros dos sindicatos valorarán internamente son las medidas propuestas por la Generalitat en lo que llaman "acuerdo global" por la educación pública. En tres de los puntos -infraestructuras, ratios y burocracia- el texto definitivo se ha cerrado ya con los sindicatos. En el resto, falta por ver cuáles de sus aportaciones durante la maratoniana mesa de este lunes se aceptan y cuáles no. Conselleria enviará los documentos hoy antes de mediodía y los convocantes de la huelga los someterán a consulta de los docentes. El jueves a las nueve de la mañana habrá una nueva mesa para decir sí o no a lo que propuso Educación.
Marta Rojo
La mesa concluye: Conselleria enviará el documento antes del martes a mediodía
Se levanta la sesión pasadas las diez de la noche. Ahora, la Conselleria enviará a los sindicatos este martes antes de mediodía la nueva versión del documento. De momento, no habrá nueva reunión, o al menos no está fijada la fecha, porque Conselleria ha aceptado dejar margen para que Stepv, CC OO y UGT puedan preguntar al cuerpo docente en una nueva consulta.
La nueva mesa será el jueves a las 9 de la mañana.
Marta Rojo
McEvoy cita a Churchill
Después de la ronda de intervención de los sindicatos, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, cita una conversación entre Winston Churchill y Charles de Gaulle en la que el francés dijo al inglés: "Ustedes solo piensan en el dinero, los franceses pensamos en el honor". Le respondió Churchill: "cada uno piensa en aquello de lo que carece". "Aquí podemos salvar el dinero y el honor: es muy sencillo, un documento de adhesión y una adenda para salvar el malentendido", ha ofrecido.
Marta Rojo
Salarios: "Pueden adherirse o no"
Enn salarios, Conselleria mantiene en un principio el acuerdo como "cerrado con dos fuerzas sindicales", CSIF y ANPE. "El resto se pueden adherir o no a ese acuerdo", dijo McEvoy.
Los sindicatos que dan apoyo a la huelga piden que se reabra la negociación para incluir mejoras, y que se clarifique a qué se aplica la subida del IPC, si al último tramo de subida, a toda la subida o a todo el complemento específico.
La propuesta final es un documento de adhesión -para que Stepv, CC OO y UGT firmen si quieren añadirse y una adenda para clarificar ese punto.
Marta Rojo
Plantillas
Desglosar el plan +Maestro y la concreción de a qué tipos de centros irán los 5.000 docentes de nueva incorporación son algunas de las reivindicaciones sindicales en materia de plantillas. También se han hecho referencia a los horarios docentes y su regulación.
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