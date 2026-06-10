La vicepresidenta Camarero esquiva a las víctimas antes de su declaración por la dana: "Tiene 37 muertos a la espalda"

La vicepresidenta del Consell Susana Camarero ha esquivado a las víctimas de la dana a la entrada del juzgado de Catarroja, antes de su declaración como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra. La consellera 'popular' estaba citada a las 9.30 horas de la mañana en sede judicial para prestar declaración y dos asociaciones de víctimas habían convocado una concentración a las puertas del complejo media hora antes. Sin embargo, Camarero ha entrado al edificio antes incluso que la prensa pudiera captar imágenes de ella.

Así lo han confirmado fuentes presentes en el interior del edificio, según las cuales la consellera ha accedido al complejo judicial antes de las nueve de la mañana, hora en la que se suele permitir la entrada de los testigos. Todo pese a que las autoridades habían desplegado un dispositivo de la Guardia Civil imponente a las entradas del juzgado, con una decena de agentes -contando también la Policía Nacional- y un vallado para evitar que concentrados, cámaras y micrófonos se acercaran a la vicepresidenta del Consell.

Uno de los familiares ha criticado, en declaraciones a Levante-EMV, que la vicepresidenta haya entrado al juzgado "como las ratas". "Están demostrando lo que son, son del mismo pelaje", ha insistido, para considerar que "el desgobierno que tenemos en el País Valenciano está demostrando la talladura moral que tienen todos, en aquel momento Mazón, hoy su sustituto Pérez, y ella [la consellera] tiene 37 muertos a la espalda, no está libre de culpa", ha asegurado en relación a las víctimas que tenían servicio de teleasistencia.

El día de la dana, la consellera, que ahora es responsable de VIvienda e Igualdad, era también la responsable de Servicios Sociales y estuvo conectada de manera telemática al Cecopi hasta que, a las 17.40 horas, se fue a un evento de premios empresariales, dejando pendiente a un alto cargo de su Conselleria.

Un total de 37 de las personas fallecidas el 29 de octubre eran dependientes conectadas al servicio de teleasistencia de la Generalitat Valenciana y otras seis víctimas murieron en una residencia de Paiporta cuya dirección ha reconocido que nadie les avisó del peligro que venía. Camarero ha comparecido en dos ocasiones para explicar su gestión en la dana, tanto en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados como en la de Les Corts Valencianes.

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Víctimas de la dana a las puertas del juzgado de Catarroja / José Manuel López

Allí defendió que sobre las 18.30 horas no les constaba "ningún incidente en ninguna residencia", que "se hizo todo lo que se pudo", que ningún usuario o familiar de teleasistencia que apretó el botón quedó sin atender y que el día de la dana se remitió un protocolo a todos los centros sociosanitarios. Ahora, tendrá que explicar su actuación en sede judicial, donde además seguro que las acusaciones le preguntan por sus contactos con los responsables de la emergencia y el entonces president, Carlos Mazón.