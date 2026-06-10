Vox se inmiscuye en el deshielo entre el Consell y la Acadèmia de la Llengua

El vicepresidente segundo de la Generalitat, José Díez, llamó desde la Comisión de Hacienda a no entrometer a la Acadèmia Valenciana de la Llengua en discusiones partidistas, mismo espacio desde el que el propio Díez lució el aumento presupuestario de un 5 % a la institución como una bandera en el intento de tender puentes que amplificó dos días después al acudir al pleno del organismo estatutario o con su presencia en el 25 aniversario de la Acadèmia hace una semana. Todos esos gestos, guiños claros para normalizar la relación entre el Gobierno valenciano y la AVL, cuentan con una piedra en el camino: Vox y los presupuestos.

En política, toda acción es susceptible de interpretación, pero los hechos acaban plasmados en leyes o, sobre todo, en dinero. Y si seguir su rastro fue clave para destapar el caso Watergate, dónde se acaba colocando la financiación es un mensaje que sobrepasa a cualquier eslogan. Ya se sabe, "obras son amores, y no buenas razones", y como no hay obra más fidedigna que una partida económica transferida, cuánto recibe la Acadèmia Valenciana de la Llengua es la prueba de fuego dentro del triángulo Consell-Vox-AVL.

La combinación de los tres elementos se ha convertido en un trilema para el Gobierno valenciano, aquella decisión que tiene tres opciones de las cuales dos son incompatibles entre sí. Ahí están la AVL y Vox, dos elementos que se repelen como bien nota el Ejecutivo autonómico, especialmente por la parte de los voxistas que frente a los pasos de acercamiento dados por el Consell en las últimas semanas ha reclamado recortarle un 25 % sus fondos.

"Lo he dicho bien claro: si se quiere aprobar unos presupuestos, se reduciría (el presupuesto) un 25 %", ha reiterado este martes el síndic de los voxistas, José María Llanos. El mensaje realmente no es nuevo. La semana anterior ya dio una rueda de prensa donde exhibió las exigencias que, según indicó, ya había acordado con el Consell para dar luz verde a las cuentas. No obstante, contrasta claramente con la postura del vicepresidente segundo en el parlamento valenciano reivindicando el aumento del 5 % incluido en el Proyecto de ley presentado.

José Díez, presidiendo el pleno de la AVL, la semana pasada. / AVL

En este sentido, la AVL tiene prevista una consignación de 3,14 millones, unos 160.000 euros más que los 2,98 millones de 2025. Ahora bien, esta cuantía tenía trampa porque una parte importante de los fondos se desviaban mediante transferencias nominativas a otras instituciones como Lo Rat Penat, que además no reconoce la normativa de la AVL, y dejaban al mínimo el gasto de funcionamiento. En cambio, en las cuentas salidas del Consell para 2026, estas 'desviaciones' caen considerablemente y su presupuesto corriente se multiplica por siete.

"Idioma extranjero"

Esta asignación y su reparto ahora está sujeto a enmiendas y todo apunta, por las palabras de los voxistas, que caerá. Los de Santiago Abascal han fijado las partidas a este organismo como uno de los objetivos donde mostrar su influencia y no es que digan que lo van a pedir, es que aseguran que ya está pactado. Además, en su favor para apretar al PPCV (que ha evitado asegurar que haya ningún pacto al respecto) y en contra de la AVL está el cambio de reglamento aprobado por populares y voxistas a principios de año que permite trasvases económicos entre secciones, algo que antes limitaba esa capacidad de acción.

La ofensiva es económica y verbal. En este sentido, Llanos acusó a la Acadèmia Valenciana de la Llengua de "hacer política con la lengua valenciana imponiéndonos un idioma extranjero", refiriéndose a que sigue la "normativa del Institut d'Estudis Catalan". La respuesta en rueda de prensa era una contraposición clara a las reflexiones del vicepresidente segundo seis días atrás en sede parlamentaria cuando pidió "sacar de la disputa política" a la AVL.

Noticias relacionadas

El cruce de declaraciones llega en un momento en el que el Ejecutivo autonómico trata de recomponer los puentes con la institución lingüística, un proceso que se viene dando desde el cambio de gobierno con la sustitución de Carlos Mazón por Juanfran Pérez Llorca. El president de la Generalitat, de hecho, defendió a la Acadèmia en uno de sus primeros debates con los voxistas en el pleno, aunque sí señaló que le sobraba "rigidez y algo de política", unas declaraciones que, no obstante, están lejos del anuncio de su antecesor hace casi un año de reclamar una reforma de esta institución para que pasase a ser la Acàdemia de la Llengua Valenciana. La diferencia de trato tendrá ahora que verse en el rastro del dinero.