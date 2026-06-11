Ángela y David, el matrimonio católico que empezó en una aplicación de citas: "Nos casamos un año después de conocernos"

Ángela decidió probar una aplicación de citas para católicos con las expectativas altas: buscaba un hombre con el que compartir la vida. No esperaba encontrarlo en Salt (una aplicación de citas para católicos) pero así fue. Un año después se decían el sí quiero y, a los tres meses, compartían audiencia en el Vaticano con otros tantos jóvenes como ellos para que el papa León XIV bendijera su matrimonio.

La joven explica que, para ella, era "primordial" que la persona con la que compartir vida "tuviera la misma fe que yo y eso es todo un reto" porque "no hablamos de estar bautizados, es mucho más". Así que cuando una amiga le habló de "una aplicación para creyentes" decidió abrir un perfil y probar. "La gente de mi generación no tiene muchas oportunidades de conocer gente con las mismas inquietudes religiosas porque la realidad es que las mujeres jóvenes superamos, en mucho, al número de hombres. Somos muchas más chicas comprometidas en acciones de la Iglesia, en la parroquia, en voluntariado.. que chicos. Al menos, esa es mi realidad y lo cierto es que no sabía bien cómo conocer gente, así que decidí probar", explica.

Sin embargo, las primeras experiencias con la aplicación no fueron demasiado positivas. "Cuando empiezas a usarla te desmotivas un poco porque hay de todo, como en todas partes. Recuerdo a un chico que estaba allí sólo porque quería tener hijos", explica la joven. Pero conoció a David. Y todo cambió.

La sorpresa del cumpleaños

"Quedamos pronto para vernos porque así se sabe si uno conecta o no. Desde el principio hablamos y conectamos y teníamos interés por conocernos. Esa fue la clave", explica la joven. Planearon un viaje al Camino de Santiago en verano y Ángela lo vio claro: "Pensé que allí me pediría matrimonio porque es algo típico y nuestra familia y amigos ya estaba haciendo una porra para ver cuándo llegaría el momento". Sin embargo, se equivocó y David consiguió sorprenderla. "Decidió pedirme matrimonio el día de su cumpleaños. No me lo esperaba para nada y fue precioso. Mi regalo se quedó en nada porque él sí me hizo el mejor regalo posible", recuerda la joven entre risas.

La pareja se casó en enero de 2026, un año después de conocerse y en el mes de marzo estaban viajando a Roma para que el papa León XIV bendijera esa unión. "Fue una experiencia muy bonita porque conocimos a otras parejas como nosotros", explican. Dos meses después asistían en Madrid a la vigilia que el papa León XIV celebró con los jóvenes el pasado fin de semana en Madrid. "Fue espectacular. No tenemos palabras para describir la vigilia del sábado y lo que allí sentimos", explica el matrimonio.

Ángela y David quieren destacar la importancia que tuvo la oración al principio de su relación. "Ha sido todo muy fácil para ambos y queremos destacar que la oración ha sido un pilar. Antes de conocernos, por esa oración centrada en el plan que Dios tenía para nosotros. Además, durante todo el noviazgo, y ahora también, lo hablamos todo. Nuestros planes, nuestras inquietudes... Me quedaría, de verdad, con lo que ha significado y significa para nosotros, rezar juntos", concluye Ángela. Quién le iba a decir a ella que respondería así ante la prensa un año y medio después de abrirse un perfil en una de las aplicaciones que más está triunfando en la visita del papa León XIV a España.

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