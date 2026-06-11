La AVL rechaza las alegaciones del ayuntamiento y mantiene el topónimo 'València' con tilde abierta

El pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) celebrado el pasado 29 de mayo rechazó las alegaciones que había presentado el Ayuntamiento de València contra el dictamen de la institución, que ha descartado el acento cerrado en el topónimo 'València'. Lo ha confirmado la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, en una rueda de prensa esta mañana para presentar el nuevo nomenclátor toponímico.

Cabe recordar que el Ayuntamiento que preside María José Catalá pretende modificar el nombre oficial de València (que está únicamente en lengua propia y con tilde abierta desde la época de Ribó), por la bilingüe en castellano y valenciano con acento cerrado. Para ello se apoyó en un informe técnico del también académico Abelard Saragossà.

Las alegaciones fueron tratadas por la sección de onomástica de la AVL y el pleno aprobó el informe de respuesta a las alegaciones. Todas y cada una de ellas han sido rechazadas. La cuestión es si esta polémica termina aquí. La institución ha remitido su respuesta a la Dirección General de Administración Local, que es la competente en materia de topónimos.

El asunto generó una importante polémica el último año. El pasado 28 de febrero, la Acadèmia ya rechazó el cambio de nombre. Ahora, lo que viene a recordar es que el ayuntamiento puede ir adelante con su cambio de versión a formato bilingüe, siempre que se respete la fórmula actual en valenciano. De momento, corresponde a la Dirección General de Administración Local tomar una decisión.

Este asunto se ha abordado en una rueda de prensa donde Verònica Cantó ha hecho balance de los últimos 25 años, pero también del momento actual, marcado por la presión económica del Consell y el choque institucional con PP y Vox, sobre todo en el marco de los nuevos presupuesto para 2026: "Qué pasará en la tramitación parlamentaria no lo podemos saber, pero deseo que no lleguen más lejos de lo que ya se ha llegado. Lógicamente la Acadèmia Valenciana de la Llengua se vería imposibilitada a hacer muchas de las cosas que lleva a cabo con vocación de servicio a la sociedad".

Después de las amenazas abiertas por parte del síndic de Vox, existe el temor a que la Conselleria de Presidencia aplique otro recorte del 25 %, como ya ocurrió en 2025, lo que mantendría a la institución en su actual estado de anemia y con respiración asistida de otras instituciones como la Diputación de Valencia o el Ministerio de Ciencia.

En concreto, hay 747.000 euros en el foco de atención. Cabe recordar que el hachazo del PP y Vox el pasado año a la AVL fue mucho mayor que el 25% presentado en las cuentas. Además de esa rebaja, hay que considerar que el Consell impuso dentro de las transferencias corrientes y de capital esos casi 750.000 euros ya adjudicados con nombre y apellidos: en concreto, para reformar la sede de Lo Rat Penat (200.000); para que municipios de PP y Vox organizaran jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana, como Elx, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig, Burriana, Oropesa, Albal y Xirivella (480.000), o para la Fundación San Pablo CEU, en unas jornadas similares (67.000). Es decir, que se 'pintaba' como presupuesto de la AVL fondos que en realidad no tenían que ver con su propia actividad de promoción del valenciano, con actividades como l'Escriptor de l'Any o exposiciones.

La cuestión es que ese dinero ha sido devuelto. Básicamente, porque con la ley de creación de la AVL en la mano, no se pueden realizar este tipo de operaciones. Y el temor está en que se vuelva a recortar. Sobre todo porque desde el PP, incluido el president Pérez Llorca, ya se está transmitiendo la idea de que la AVL no necesita recursos ya que los está devolviendo.

En realidad, el recorte no puede ser tan grande, salvo que se toquen gastos de personal. Queda muy poco donde rascar. Quizá los 359.000 euros incluidos en el capítulo de compra de bienes y gastos de funcionamiento. De ir por ahí las cosas, la Acadèmia se quedaría en los huesos, tal como exige Vox, con lo justo para pagar nóminas.

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Durante la rueda de prensa, la presidenta de la AVL ha subrayado las buenas relaciones institucionales con el vicepresidente y conseller de Presidència, José Díez, responsable de la política lingüística y que ha acudido a varios actos y plenos de la AVL recientemente. "Hay cosas que es mejor no preguntar", ha dicho la presidenta sobre si ha abordado con Díez los presupuestos. "Los consensos han costado mucho y no es bueno ni para la lengua, el autogobierno ni las instituciones estatutarios hacerlos saltar por los aires", ha concluido.