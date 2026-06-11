El Consell baja las tasas de las licencias de caza y sube las de pruebas selectivas

Presentarse a una prueba selectiva ofertada por la Generalitat Valenciana será en 2026 más caro que en 2025; en cambio, obtener una licencia para la caza será más barato. Son dos de las consecuencias que traerá la llamada Ley de Medidas Fiscales, la conocida ley de Acompañamiento, en caso de aprobarse tal cual quedó publicada el pasado lunes en su anteproyecto donde, a diferencia de lo ocurrido con la reforma sobre el IRPF, cuya bajada es generalizada (aunque desigual) para todos los contribuyentes, no ocurrirá lo mismo con las tasas que cobra la administración por algunos de sus servicios.

Lo que se suele decir sobre el debate en torno a los impuestos, que no se trata tanto de subirlos o bajarlos sino a quién para ver las prioridades de un gobierno, ocurre esta vez con las tasas, los precios públicos que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividad que ofrece la administración. En el caso de la Generalitat hay gran variedad, un reflejo de las múltiples competencias que dispone y representan un porcentaje relativo de sus ingresos, algo más de 1.800 millones de los 33.000 presupuestados, con un aumento de 300 millones respecto a 2025, un 15 %.

La subida de la previsión de recaudación no viene, ni mucho menos, de una subida homogénea de estas tasas que cobra la Generalitat. De hecho, hay algunas que incluso bajan. Es el caso de los vinculados con la actividad cinegética que tienen un descenso generalizado en su precio. En estas, por ejemplo, la licencia autonómica tipo A (la que incluye armas de fuego) de tres años de validez baja de 37,10 euros a 14,28; la tipo B (donde no armas de fuego) pasa de 12,99 y 37,10 euros según su duración a 5 y 14,28 euros y la de tipo C (con grupo de perros de caza mayor) de 23,09 y 64,66 a 8,89 y 24,89 euros.

Es decir, en todos los casos, estas licencias tienen una bajada del precio público que se paga por ellas de una decena de euros, pero que supone su reducción en la mayoría de casos a la mitad. Pese a ello, la Generalitat ha presupuestado que recibirá por estas la misma cuantía que percibió el año pasado: 1,31 millones de euros. Y apenas varía respecto a las cuentas de 2024 cuando se preveía recibir de estas tasas 1,32 millones. Sí respecto al último presupuesto del Botànic que fijó en las cuentas una previsión de ingresos de 1,27 millones.

Presentación de los nuevos presupuestos 2026 de la Generalitat Valenciana / JM López

El abaratamiento de estas tasas contrasta con la subida en otras, especialmente en aquellas que se abonan ante la inscripción y presentación a un proceso de selección. Un caso claro, en medio de la huelga educativa, es el de las tasas para las pruebas selectivas para el acceso al cuerpo docente del grupo A1 y el A2. En ambos casos, el precio que se ha de pagar para presentarse a ese examen está fijado ahora en 35,67 euros. El Consell plantea ahora en la ley de Acompañamiento duplicarlo y alcanzar los 70 euros.

A la espera del cuándo

Algo similar ocurre respecto a la tasa en materia del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) que forma y capacita a policías locales, bomberos, protección civil y técnicos de Emergencias. En este caso, el incremento no es del doble, sino que es de más del triple tanto para las pruebas físicas como las psicotécnicas al pasar de 23 euros a 75 euros mientras que la certificación individual de acreditación para la presentación en los procesos selectivos pasará, en caso de aprobarse, de 5 a 10 euros. También hay un aumento, aunque de céntimos o un par de euros en la emisión de títulos académicos como el de Bachillerato (de 44,5 a 45,35 euros) o el Superior de Danza y Música (de 126,4 a 128,8 euros).

Esas nuevas tasas se aplicarán en el momento en el que la ley de Acompañamiento se apruebe y entre en vigor. Lo primero está claro que ocurrirá, vista la sintonía de PP y Vox; la incógnita está en la segunda parte: cuándo. De normal (y así queda enmarcado por el apodo con el que es conocida) esta norma suele tramitarse junto a los presupuestos, no obstante, las cuentas están en las Corts avanzando y la ley de Medidas Fiscales sigue a la espera de recibir los informes preceptivos de órganos consultivos antes de recibir el visto bueno del Consell y remitirlo al parlamento.

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Como los plazos son apurados, en las Corts ya se baraja la posibilidad de que esta reforma que afecta a las tasas no se llegue a aprobar hasta la vuelta del verano, a finales de septiembre, aunque hay quienes esperan que se consiga una aceleración de todo el proceso intermedio para conseguir llegar a finales de julio, aunque sea unos días después de que el hemiciclo haya validado los presupuestos. Será entonces cuando las licencias de caza bajarán su precio y algunas pruebas selectivas lo aumentarán.