La Diputación de Valencia amplía en cinco millones el Plan de Patrimonio para financiar los 15 proyectos que habían quedado fuera

La Diputació de València inyectará cinco millones de euros más al Plan de Patrimonio para poder financiar todas las solicitudes presentadas por los ayuntamientos de la provincia. Tal y como avanzó el presidente, Vicent Mompó, durante la presentación de los primeros proyectos aprobados, a finales de abril, el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix dispondrá del crédito necesario para completar las obras propuestas por 45 ayuntamientos, con una inversión total que alcanzará los 16,2 millones.

En un principio, la corporación dio luz verde a 30 iniciativas para restaurar Bienes de Interés Cultural o Relevancia Local, con una inversión de 11,3 millones de euros, que se ampliará ahora para dar respuesta a las 15 actuaciones que fueron valoradas pero quedaron fuera por una cuestión presupuestaria. “Este plan, que hemos rescatado después de ocho años, nunca debió abandonarse, como demuestra el interés que ha despertado en los municipios”, señala la vicepresidenta Enguix, quien explica que “además de proteger los tesoros patrimoniales de nuestros pueblos, les estamos lanzando un mensaje claro, y es que nos importa su identidad y su historia”.

El presidente Mompó destaca que el Plan de Patrimonio de la Diputación “no es chapa y pintura, sino una actuación estratégica para salvar bienes de interés cultural que han estado demasiado tiempo olvidados”. En su opinión, “nuestra historia merece un esfuerzo, que pasa por recuperar esas torres, palacios y ermitas que, además de historia viva, son elementos de promoción económica y dinamización turística”. “Dijimos en abril que destinaríamos más crédito para hacer frente a todas las obras propuestas y lo hemos cumplido”, concluye Mompó.

La responsable de Cooperación añade que la modificación de crédito se llevará el próximo martes al pleno de junio. “Se trata de actuaciones técnicas, muchas de ellas en pequeños municipios, que pueden recibir una subvención de hasta el millón de euros en el caso de Bienes de Interés Cultural y hasta 500.000 para los Bienes de Relevancia Local”, detalla Natàlia Enguix, quien recuerda que el 75% de la ayuda concedida se pagará en el momento de la adjudicación de las obras y el resto tras la justificación de los trabajos, y que el plazo de ejecución finaliza el 30 de septiembre de 2028.

Nuevos proyectos

La modificación de crédito anunciada por Mompó y Enguix, tras presentar los primeros 30 proyectos subvencionados, servirá para atender las propuestas de otros 15 ayuntamientos, con una inversión global de 4.800.000 euros. Entre los proyectos que se suman al Plan de Patrimonio provincial destacan la mejora de las cubiertas y la estructura de las Torres de Tapia, en el Castillo de Bétera (735.000 euros); la reposición del acceso y la restauración del yacimiento arqueológico del Castellet de Bernabé de Llíria (500.000 euros); la consolidación y accesibilidad de la Iglesia de Santiago de Benicalaf de Benavites (435.000 euros); y la rehabilitación del horno de Alfauir (340.000 euros).

Otras actuaciones previstas son la tercera fase de restauración del Molino del Passiego de Sueca (400.000 euros); la consolidación estructural de ‘La Posada’ de Tuéjar (485.000 euros); la rehabilitación del antiguo mercado municipal de Burjassot para convertirlo en espacio polivalente (370.000 euros); la restauración del Pozo de la Nieve de Yátova (300.000 euros); la restauración de las fachadas de la Casa de la Cultura de Rafelbunyol (280.000 euros); y la intervención en la cubierta de la Casa Bou de Rocafort (246.000 euros).

El listado de nuevos proyectos lo completan la recuperación estructural y consolidación de la ermita de Sant Cristòfol de l’Olleria (182.000 euros); la consolidación de la Torre del Homenaje del Castillo de Buñol (175.000 euros); la nueva fase de restauración de la Plaza de Toros de Chelva (155.000 euros); las mejoras en la cubierta y pavimentos de la capilla Mare de Déu de la Font de Villalonga (110.000 euros); y la restauración de la chimenea industrial de Batán en l’Alcúdia de Crespins (75.000 euros).

Impulso en pequeños municipios

Entre los 30 proyectos financiados con la partida inicial del plan, algo más de 11 millones de euros, destacan la rehabilitación del Palacio de los Bellvis de Benissuera, con una inversión de 950.000 euros; la recuperación de las murallas que unen las torres del castillo de Castielfabib (512.000); la rehabilitación de la Torre del Virrey de L’Eliana (623.000); la consolidación del Palacio de los Condes Orbe y Piniés de Quartell (500.000); la restauración de la Ermita de la Santa Cruz de Teresa de Cofrentes (482.000); la habilitación del Molino Harinero de Beniflà como centro expositivo (500.000); la rehabilitación de la Torre de Montroi (816.000); y las intervenciones en el Real Monasterio de Santa Clara de Xàtiva y el Palacio de la Señoría de Alfara del Patriarca, ambas con una aportación de un millón de euros.

El arquitecto Tirso Ávila, técnico especialista en intervención en Patrimonio que ha participado en algunos de los proyectos financiados, considera que el plan de subvenciones impulsado por la Diputación “supone la recuperación de una tradición importante de apoyo al patrimonio inmueble de la provincia”. Una de las grandes virtudes del programa, en opinión del experto, “es que lo promueve una administración que conoce de primera mano el territorio, con una visión directa de los municipios, de sus necesidades y de las dificultades que afrontan”.

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El propio Tirso Ávila recuerda que existen “otras líneas de ayudas desde diferentes administraciones, pero muchas veces responden a criterios estrictamente técnicos que dejan fuera a pequeños municipios, que no siempre tienen la capacidad para desarrollar proyectos complejos”. En este sentido, “la Diputación desempeña un papel clave, no solo aportando financiación, sino también facilitando la gestión y haciendo viables las actuaciones”, concluye.