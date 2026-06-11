La Generalitat ha emitido 415 resoluciones provisionales de ayudas a familiares de víctimas mortales de la dana

La Generalitat ha celebrado la segunda Mesa de Trabajo con las Asociaciones Afectadas por la dana que se ha centrado en las emergencias, en concreto en aspectos relativos a la planificación, anticipación, prevención, alerta temprana y gestión de las mismas.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha presidido este encuentro en el que han participado todos los altos cargos de su departamento. Durante el transcurso de la reunión, los altos cargos del Consell han ido resolviendo las dudas que han ido planteando los representantes de las asociaciones de víctimas. Desde estas sociedades también se ha pedido una mayor formación a la hora de hacer frente a una catástrofe natural y han puesto el foco en que informar y formar son cosas diferentes. Desde la Generalitat, por su parte, se han recogido estas reivindicaciones y se han comprometido a trasladar las que exceden su ámbito de competencia a los organismos responsables.

"Desde el Consell estamos concienciados de la necesidad de mejorar la planificación, la anticipación y la prevención ante riesgos naturales. Iniciativas como los parques inundables metropolitanos que estamos impulsando o el Centro de Inteligencia Climática del Mediterráneo que vamos a crear, refuerzan esta estrategia preventiva", ha señalado Raúl Mérida.

El comisionado para la Recuperación ha valorado la celebración de esta mesa como una experiencia "positiva" que permite "estar en contacto, atender las demandas que se nos hacen y escucharnos mutuamente". "Las personas necesitamos estar más preparados ante los futuros eventos drásticos que puedan ocurrir en el futuro, lo que implica sentirnos más seguro y protegidos", ha señalado Mérida.

Durante la reunión, Raúl Mérida ha informado a los miembros de las asociaciones que desde la Generalitat se han emitido ya 415 resoluciones provisionales de concesión de ayudas a familiares de fallecidos a consecuencia del temporal de viento y lluvias del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

El importe de cada ayuda es de 80.000 euros y en los supuestos de fallecimiento ese dinero se reparte a título de víctimas indirectas, entre familiares y personas con relación a afectividad. En caso de incapacidad absoluta y permanente, es beneficiaria la persona declarada en esta situación

El comisionado para la Recuperación ha señalado también que el objetivo del Consell es que a lo largo del mes de junio estén resueltos de forma provisional todos los expedientes de ayuda relativos a víctimas mortales.

"Estas ayudas no pretenden compensar un mal irreparable como es la pérdida de una vida humana; pero sí quiere proporcionar un apoyo económico que permita mitigar las dificultades sobrevenidas a las que han tenido que hacer frente muchas familias y contribuir a su estabilidad ya su proceso de reconstrucción vital después de la tragedia", ha señalado Raúl Mérida.

Mesa permante de trabajo

La Mesa Permanente de Trabajo con las Asociaciones Afectadas por la dana constituye un espacio de diálogo y colaboración estable en el medio y largo plazo que nació con el objetivo prioritario de dar voz directa a las víctimas de la riada del 29 de octubre de 2024 y hacerles partícipes de las políticas públicas de recuperación y reconstrucción.

Cada reunión de la mesa se centra de forma monográfica en un tema específico: ayudas, atención psicológica, infraestructuras, reconstrucción comunitaria o cualquier otro que propongan las asociaciones, con el objetivo de trabajar estos temas desde una perspectiva sectorial.

Un total de 15 asociaciones, entre las que representan a víctimas y afectados y otras entidades sociales y comunitarias han asistido a la mesa de este martes. Raúl Mérida ha insistido en que desde el Comisionado para la Recuperación "se mantiene la mano tendida para que cualquier asociación pueda participar en esta mesa de trabajo cuando lo considere conveniente. Queremos tener abierta una vía de comunicación estable para atender sus demandas".

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Al acto ha acudido la directora general de Atención a las Víctimas y Afectados, Amparo Clemente, la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, y la directora general de Relaciones Institucionales, Seguimiento y Comunicación, Isabel Peyro. Asimismo, a la reunión también asistieron varios representantes de la Conselleria de Emergencias e Interior: la directora general de Innovación en Emergencias, Miriam Gil, el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León, y el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salva.