“Somos imprescindibles pero invisibles”: los administrativos y personal de atención educativa reclaman su propia mesa negociadora

“Al final somos un personal imprescindible, lo que pasa es que somos invisibles en el día a día, tanto para la administración, incluso para nuestros compañeros, para las familias”. Así resume David Vellés, portavoz de STAS-Intersindical, la problemática que vive el personal de atención educativa y el personal de administración y servicios. No son profesores pero están en las aulas; David, por ejemplo, es fisioterapeuta. Son el engranaje invisible del sistema educativo público valenciano, y reclaman más atención y soluciones a sus carencias.

Por eso, han convocado para este jueves una jornada de huelga, que coincide con el último día de paro de los docentes. Noelia Calero, profesional de atención educativa y portavoz de STAS-Intersindical explica todo lo que queda por abordar entre los PAS: “No somos personal docente, estamos entre dos consellerias y tenemos una serie de necesidades que se quedan invisibilizadas; mejoras laborales que llevan mucho tiempo prometiendo y que no se hacen y condiciones dignas”.

Entre otras cosas, el personal de administración y servicios “roza el salario mínimo interprofesional”. “Son los peor pagados de toda la administración”, dice. Por eso, reclama mejoras en las condiciones laborales de este colectivo. Sobre los de atención educativa, asegura que no tienen una ratio establecida. Para este otro colectivo, la reivindicación pasa por la reclasificación y la profesionalización.

Su propia mesa de negociación

“Exigimos la apertura inmediata de una mesa de negociación con el apoyo de la dirección general de Función Pública”. Esa es una de las reclamaciones centrales que recoge el comunicado que han leído representantes de estos dos cuerpos en una concentración ante la Conselleria de Educación. “La política actual de la administración está abocando a los centros a hundirse y precarizar la atención del alumnado más vulnerable, con ratios imposibles, profesionales compartidos con kilómetros de carretera de por medio y una falta absoluta de recursos estructurales”, continúa el comunicado.

Considera David Vellés que, con su “profesionalidad” y su “labor en centros educativos”, son imprescindibles aunque no se suela prestar atención. “Estamos, somos necesarios, pero no se nos valora. Entonces venimos aquí para poner en valor, para acompañar a nuestros amigos docentes en su lucha, porque todos somos educación pública, todos somos sistema público, queremos una educación pública de calidad, inclusiva, y estamos aquí para que ellos también sean parte de nuestro movimiento y consigamos unas mejoras reales”, resume.

El PAS y el PAE, añade, están “a caballo entre dos Consellerias”, Educación y Hacienda. Se han desplazado en manifestación a la Dirección General de Función Pública para que “interceda entre su Consellería y Educación para intentar desbloquear este conflicto”.

Ratios, condiciones laborales, plantillas

En materia de “inclusión real y ratios dignas”, se reclama una reducción estricta de las ratios en las aulas UECO, CEIP, IES y CEE, así como la implantación de la pareja educativa (que en el aula haya dos profesionales trabajando conjuntamente de forma estable, en lugar de una sola persona de apoyo) y que estas sean preferentemente dos Técnicas Superiores en Educación Infantil en las aulas de 0 a 3 años. Asimismo, se exige una garantía de atención específica para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en todas las etapas, incluidos los estudios no obligatorios.

En materia de condiciones laborales, el manifiesto de la huelga reclama la reclasificación urgente al Grupo B de las Técnicas Superiores en Educación Infantil y Educadoras de Educación Especial. La administración había propuesto hacerlo en un plazo de cuatro o cinco años, que los convocantes del paro rechazan y quieren acelerar. También se exige la equiparación salarial del personal de las Unidades de Orientación (UEO) con sus compañeros docentes y la eliminación de la “brecha retributiva” que sufren fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.

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En materia de plantillas y su regulación, solicitan la reconversión de los puestos de auxiliares administrativos C2 a categoría C1 y la dotación obligatoria de personal administrativo en todos los centros de la red pública. Además, exigen la profesionalización y reclasificación del personal de cocina y la equiparación de los complementos del personal subalterno y de mantenimiento.