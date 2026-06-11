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Interrumpida la circulación de Metrovalencia por un problema técnico

El parón se ha debido a un fallo en el sistema de señalización y ha afectado a todas las líneas de metro

El Consejo Local de València analizará posibles mejoras de las redes de Cercanías y Metrovalencia, entre otros aspectos de la movilidad metropolitana.

El Consejo Local de València analizará posibles mejoras de las redes de Cercanías y Metrovalencia, entre otros aspectos de la movilidad metropolitana. / José Manuel López

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Un problema técnico ha mantenido paralizada toda la red de Metrovalencia durante quince minutos en plena hora punta. El fallo se ha registrado entorno a las 14:00 horas de este jueves por una caída en el sistema de señalización, que es el que coordina toda la circulación en los túneles.

Según explican fuentes de FGV, el fallo téncico se ha solventado pasados quince minutos, y ya se ha retomado la circulación aunque con importantes retrasos generalizados. En algunos casos de estaciones muy concurridas, se ha procedido a cerrar el paso de pasajeros a los andenes para evitar aglomeraciones.

Tanto el corte como los retrasos afectan a todas las líneas de metro, a excepción de las de tranvía.

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Desde FGV piden disculpas a los pasajeros por el incidente en una hora de máxima afluencia de viajeros.

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