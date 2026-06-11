Jorge Bellver, operado de urgencia por un ictus

Jorge Bellver, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València y exalto cargo del Consell, está ingresado en un centro hospitalario tras haber sufrido un ictus este miércoles por la tarde. Tal como ha podido saber este periódico, Bellver fue operado de urgencia y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Se da la circunstancia de que el exdirigente popular anunció este miércoles que daba un paso atrás en el Consell de Juanfran Pérez Llorca. El exdirector general de Transparencia de la Generalitat remitió una carta al president de la Generalitat en la que ponía su cargo "a disposición" del jefe del Consell tras confirmarse su imputación en el caso Azud. Bellver, que fue edil en la época de Rita Barberá, está investigado en esta macrocausa desde 2019, acusado de haber recibido supuestamente regalos de la trama a cambio de favores urbanísticos.

En un comunicado remitido ayer por la tarde, Pérez Llorca agradecía los servicios prestados a Bellver y ponía en valor la presunción de inocencia del todavía alto cargo, quien le agradeció la confianza depositada en él durante este tiempo, según la Generalitat.

Bellver también envió ayer una misiva al Partido Popular de la Comunitat Valenciana en la que solicitaba la suspensión temporal como militante hasta que se esclarezcan los hechos por los que se le juzgan.

Rechazo a los recursos

La sección tercera de la Audiencia de València confirmó el lunes la condición de investigado de Bellver en el caso Azud y rechazó los recursos presentados por su defensa para anular las actuaciones judiciales. Los magistrados consideraron que existían indicios suficientes para mantener abierta la investigación y recordaron que Bellver tuvo la posibilidad de personarse en la causa desde 2022, cuando fue informado de que aparecía en el sumario. Además, descartaron que los posibles delitos hubieran prescrito y rechazaron tanto el archivo de la causa como el sobreseimiento solicitado por su defensa.

La resolución supuso un nuevo revés judicial para Bellver dentro de una de las principales piezas del caso Azud, la macrocausa que investigaba presuntas irregularidades urbanísticas en València. Los investigadores sostenían que el exconcejal habría recibido regalos del promotor Jaime Febrer entre 2003 y 2007, una acusación que siempre negó.

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