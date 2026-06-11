Mazón decidirá si entrega sus wasaps de la dana cuando estudie toda la causa

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue sin aportar sus llamadas y mensajes de Whatsapp a la jueza de la dana. En un escrito presentado este martes, el abogado del exjefe del Consell, Ignacio Gally, respondió a la solicitud de la jueza Nuria Ruiz Tobarra que "por elemental criterio de prudencia, no adoptará decisión alguna hasta haber accedido a la copia íntegra de las actuaciones y examinado el expediente judicial en toda su extensión".

El letrado acudió al juzgado este miércoles para llevarse una copia del sumario en un disco duro pero, según dijo a los medios de comunicación a la salida, todavía no se le ha podido facilitar. "Hasta que no tengamos estudiada la causa, no vamos a tener una actuación muy activa", aseguró el letrado, que dijo que una vez hayan examinado el expediente, aportará "todo lo que haya que aportar". Pero recalcó: "Sinceramente, creo que está todo aportado ya". La decisión de aportarlos o no dependerá, según remarcó, de "la necesidad y utilidad".

Como había publicado Levante-EMV, la magistrada insistió a principios de semana para recordarle al expresident la petición que ya le hizo para que aportara voluntariamente sus wasaps y llamadas del día de la dana. Un requerimiento que había quedado suspendido a la espera de que la Audiencia de Valencia resolviera sobre la personación del exjefe del Consell, pero ahora que la instancia superior ha dado la razón al dirigente 'popular' y le ha permitido formar parte del procedimiento, la instructora le requirió el lunes para que en un plazo de tres días manifestara si los "aporta voluntariamente para su unión a la causa".

Noticias relacionadas

La magistrada ya hizo este requerimiento el pasado 24 de marzo, cuando acordó la citación de Mazón como testigo, pero su letrado pidió que figurara en la causa con las garantías de un 'preinvestigado'. Esto es, sin obligación de responder, de decir verdad, y con la capacidad de impugnar las decisiones de la jueza, entre otros derechos. Tras el rechazo de la jueza, la defensa llevó la cuestión a la Audiencia y pidió esperar a su resolución. "Estaremos a la espera del resultado del recurso", expuso en un escrito el pasado 7 de mayo. Pues bien, una vez la Audiencia ha avalado su postura, y después de que la jueza anulara su citación en calidad de testigo, el 'expresident' tendrá que mojarse: su abogado deberá dejar negro sobre blanco si va a colaborar en este extremo.