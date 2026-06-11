Del posible pacto a la batalla campal: el PSPV pide la reprobación de la vicepresidenta Enguix en la Diputación de Valencia

Tanto se acercaron gobierno y oposición en la Diputación de Valencia que acabaron peleados. Lo que se pretendía como un acercamiento del PP a la oposición socialista para explorar un pacto de presupuestos y evitar que sigan prorrogados los de 2025 ha acabado en una batalla campal. Ahora, tras varias semanas de tira y afloja en la plaza Manises, el escenario se ha despejado. Si hay presupuesto en la institución que preside el popular Vicent Mompó en coalición con Ens Uneix es porque ambos alcanzan un acuerdo con Vox. O eso o se mantendrá la prórroga presupuestaria.

Es la conclusión que dejan los últimos acontecimientos. Irónicamente, y lejos de alcanzar un acuerdo, todo acaba con una propuesta de reprobación. En concreto, del PSPV a la vicepresidenta primera Natàlia Enguix, de Ens Uneix.

El grupo socialista en la Diputación de València registró este miércoles una moción para su debate en el pleno de la próxima semana en la que propone la censura de la diputada de Ontinyent. "Los socialistas consideran que sus reiteradas declaraciones y formas de proceder basadas en la arbitrariedad, el clientelismo y la amenaza política para otorgar las ayudas y los fondos públicos de la institución provincial deben tener como respuesta la reprobación. La exaltación pública de este modelo de gobierno perjudica la calidad democrática, el rigor y la equidad que deben inspirar el funcionamiento de esta institución”, ha señalado el portavoz, Carlos Fernández Bielsa.

Bielsa se refiere al anuncio que hizo Ens Uneix hace unos días de que va a dejar en el cajón la tramitación de las subvenciones de dos millones a cada uno de los cinco municipios de más de 50.000 habitantes (València, Torrent, y los socialistas Paterna, Sagunt y Gandia), después de que se hayan paralizado las negociaciones entre los grupos políticos para los presupuestos de la corporación provincial para 2026.

En un comunicado de hace una semana, Ens Uneix aseguró que "ahora no se dan las condiciones" para continuar con la tramitación de unas ayudas extraordinarias. Ens Uneix y el PP vinculaban las ayudas a la aprobación presupuestaria. "Los socialistas deploran que la vicepresidenta y diputada de Ens Uneix condicione públicamente el otorgamiento de las ayudas públicas al comportamiento sumiso de los representantes de la oposición, lo que no tiene cabida en una institución pública democrática", responde el PSPV.

Respuesta de Ens Uneix

Consultados por este diario, Ens Uneix tiraba ayer de ironía. "Estamos tremendamente satisfechos. Vamos a tener la oportunidad de manifestar en el pleno la incompetencia del portavoz del PSPV y el número tres autonómico, que están dejando a sus alcaldes sin ayudas extraordinarias", señalan desde la Vall d'Albaida. Y añaden que incluso en la época de Rus, los socialistas negociaban los presupuestos. De hecho, achacan el bloqueo actual a los "intereses orgánicos" de Carlos Fernández Bielsa y la necesidad de "reafirmarse internamente" ante la dirección autonómica.

No es la primera vez que hay un choque entre los socialistas y Ens Uneix, partido creado tras la ruptura de Jorge Rodríguez con el PSPV en 2018. La convivencia en la diputación después de que los de Ontinyent apostaran por formar gobierno con el PP y no con sus antiguos compañeros ha sido tensa. En noviembre de 2025, según recordaban el PSPV, ya manifestó Enguix: “Cuando dejéis de comportaros de manera maleducada, os daremos las ayudas”.

Bronca en torno al museo Miquel Navarro

Si la voluntad era acercar posturas, esta negociación ha terminado con todos los puentes rotos entre el equipo de gobierno y el PSPV. Esta semana ha trascendido que el PP ha bloqueado también una subvención que se propuso desde el área de Cultura para la casa taller del escultor Miquel Navarro en Mislata. Este museo se inaugurará en breve, y tiene su sede en Mislata, que es el pueblo que dirige Carlos Fernández Bielsa, portavoz del PSPV. Los populares han condicionado esta subvención de 75.000 euros a la aprobación de los presupuestos por parte de los socialistas.

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Desde el equipo de gobierno se responsabiliza a los socialistas del clima creado. Primero, por el gesto de Mislata de apartar hace un año a la Diputación de Valencia del patronato de esta fundación. En segundo lugar, por la falta de predisposición a negociar con Vicent Mompó. Recordaban la decisión del portavoz socialista hace dos semanas de plantar al presidente a una hora de la cita que habían previsto en busca de un pacto para los presupuestos.