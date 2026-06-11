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Huelga educativa
Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana llega a su fin tras votar este miércoles su suspensión
Llega el último día de la huelga de profesores tras votar este miércoles suspender la huelga indefinida que desde el 11 de mayo está vigente entre el profesorado no universitario de la enseñanza pública de la Comunitat Valenciana. Este jueves es, por tanto, el último día de huelga efectivo cuando se cumple un mes de movilizaciones.
Este jueves a las nueve de la mañana se celebra una nueva mesa negociadora en la que los sindicatos trasladarán a la Conselleria de Educación la decisión final del cuerpo docente sobre su aceptación o rechazo a la última propuesta que puso sobre la mesa el departamento que dirige Carmen Ortí.
Pese a suspender la huelga indefinida, los docentes no descartan continuar con las movilizaciones el próximo curso. De hecho, la diferencia radica en que se suspende y no desconvoca, por lo que en el caso de que se decidiera volver a la protesta, solo haría falta "reactivarla", y al día siguiente el escenario volvería a ser de huelga para el profesorado, sin que tengan que pasar los diez días de plazo obligatorio cuando se convoca un nuevo paro.
Marta Rojo
Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
Han sido dos días de incertidumbre y el panorama se va aclarando. Se preguntó -de nuevo- a los docentes de la Comunitat Valenciana y 30.000 de los 77.700 han respondido. Lo han hecho los que han votado en la encuesta puesta en marcha por la mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT- y por la Coordinadora de Asambleas de Docentes, y se han pronunciado de forma mayoritaria por suspender la huelga indefinida que desde el 11 de mayo está vigente entre el profesorado no universitario de la enseñanza pública de la Comunitat. Este jueves será, por tanto, el último día de huelga efectivo.
Se levanta la acampada de la plaza de la Virgen: "Nos veremos de nuevo en las plazas"
Ya se habían convertido en una estampa habitual de la plaza de la Virgen de València: las tiendas, los toldos, las camisetas verdes y hasta los conciertos y las paellas que han organizado durante nueve días los docentes acampados en la céntrica plaza de la ciudad. Pero los acampados, que consiguieron incluso convivir -y cooperar- con el Corpus a pesar de las dudas, levantan ahora el campamento. La acampada educativa llega a su fin después de que se haya votado mayoritariamente la suspensión de la huelga indefinida de docentes, ininterrumpida desde el 11 de mayo hasta este jueves.
Marta Rojo
Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
Han sido dos días de incertidumbre y el panorama se va aclarando. Se preguntó -de nuevo- a los docentes de la Comunitat Valenciana y 30.000 de ellos han respondido. Lo han hecho los que han votado en la encuesta puesta en marcha por la mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT- y por la Coordinadora de Asambleas de Docentes, y se han pronunciado de forma mayoritaria por suspender la huelga indefinida que desde el 11 de mayo está vigente entre el profesorado no universitario de la enseñanza pública de la Comunitat. Este jueves será, por tanto, el último día de huelga efectivo. Eso sí, más de la mitad quiere continuar la movilización el curso próximo.
Marta Rojo
“Somos testigos de las carencias históricas”: inspectores jubilados firman un manifiesto en apoyo a la huelga
El ‘Grupo de Inspectores e Inspectoras de Educación Jubilados del Pais Valencià’ se suma a las reivindicaciones de los docentes en huelga indefinida. Así lo han indicado 26 profesionales del cuerpo de inspección educativa que han estampado su firma en el manifiesto en favor de las reclamaciones del personal educativo.
“Las inspectoras e inspectores de educación jubilados que suscribimos este manifiesto queremos expresar públicamente nuestro apoyo al profesorado valenciano y a las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa en el marco de la actual convocatoria de huelga”, han indicado, al inicio de su manifiesto, inspectores entre los que se encuentran la exacadémica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua Tudi Torró, el profesor de Psicología de la Universitat de València e inspector Jesús Puig o la profesora y escritora Gràcia Jiménez.
Marta Rojo
Nuevo manifiesto de la UV a favor de la huelga: esta vez, su Consell de Govern
Primero fue un comunicado, a entender de algunos miembros de la Universitat de València, “demasiado tibio”. Pero luego hubo un segundo comunicado “más contundente” por parte de la UV, un manifiesto a favor de las reivindicaciones de los docentes, en el que se llamaba a alcanzar acuerdos para parar la huelga indefinida y que hacía explícito el rechazo a la agresión policial sufrida por una docente jubilada. La semana pasada, además, no pudo finalmente llevarse a votación del Claustro -sobre el papel, el máximo órgano de gobierno de la UV- un nuevo manifiesto en este sentido. Y este miércoles, en la quinta semana de paro indefinido en la enseñanza pública no universitaria y mientras los docentes se pronuncian sobre la nueva propuesta de acuerdo, es el Consell de Govern de la Universitat el que toma la palabra.
Mateo L. Belarte
Llorca confía en un acuerdo que ponga fin a la huelga educativa si los sindicatos "dejan la parte política"
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha querido "especular" este miércoles sobre el futuro de la huelga indefinida en Educación, si bien ha mostrado cierto optimismo sobre su posible fin gracias a la última oferta, "mucho más completa", presentada por la conselleria a los sindicatos. Llorca se ha mostrado esperanzado en que pueda desatascar la negociación y permitir un acuerdo tras cinco semanas de paros. Eso sí, siempre y cuando los representantes de los trabajadores "dejen la parte política" y se "centren en lo importante, que es la Educación", ha indicado el dirigente popular.
Diego Aitor San José
Los sindicatos se muestran más proclives a suspender la huelga que a desconvocarla
Los sindicatos educativos se han mostrado este miércoles, mientras el profesorado vota sobre la última propuesta enviada por la Conselleria de Educación, más partidarios de "suspender" la huelga que está activa desde el pasado 11 de mayo que de "desconvocarla". La decisión llegará tras la consulta a los docentes, pero a falta de que a partir de las 20 horas haya resultados sobre ello, los representantes sindicales de Stepv, CCOO PV y UGT PV (mayoritarios) han transmitido su preferencia asegurando que la suspensión permite "hacer presión".
Marta Rojo
Mantener, suspender o desconvocar la huelga: las opciones que votan hoy los docentes con la vista puesta en septiembre
Los escenarios que se abren son muy variados, pero en todos los casos, la vista está puesta en el próximo curso. Los 77.700 docentes de la enseñanza pública valenciana votan hasta las 20 horas de este miércoles sobre el documento propuesto por la Conselleria de Educación para zanjar la huelga indefinida de profesores y maestros. Votan sobre el documento y sus diferentes bloques temáticos, pero también sobre cómo continuar -o no hacerlo- el paro, con la vista puesta en septiembre.
Marta Rojo
"Més drets laborals": la concertada vuelve a salir a la calle y reclama mejores condiciones
Todos los sindicatos de la enseñanza concertada- FSIE-CV, USOCV, CCOO-PV, UGT-PV y STEPV- han salido a la calle de nuevo este miércoles en una segunda jornada de paros de este mes. Lo han hecho para reclamar, como sus compañeros docentes de la pública, mejores condiciones laborales. “Més drets laborals”, decía una de las pancartas que se ha podido ver en la concentración celebrada ante la Conselleria de Hacienda.
Marta Rojo
Estas son las novedades del documento ¿definitivo? que votarán los docentes y que podría poner fin a la huelga
Prometieron hacerlo antes de mediodía y se han alargado un poco más, pero lo cierto es que ha llegado. La Conselleria de Educación ha enviado a los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial la nueva versión del documento, que podría ser o no definitivo, de propuesta para poner fin a la huelga que está a punto de cumplir un mes. Se trata de lo que llaman ‘Acuerdo global para la mejora y transformación de la educación pública en la Comunitat Valenciana’. En concreto, de su última versión, que incluye cambios derivados de lo que se habló este lunes en la mesa de negociación que duró casi una jornada entera y que ahora tendrán que votar los docentes.
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