Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

Llega el último día de la huelga de profesores tras votar este miércoles suspender la huelga indefinida que desde el 11 de mayo está vigente entre el profesorado no universitario de la enseñanza pública de la Comunitat Valenciana. Este jueves es, por tanto, el último día de huelga efectivo cuando se cumple un mes de movilizaciones.

Este jueves a las nueve de la mañana se celebra una nueva mesa negociadora en la que los sindicatos trasladarán a la Conselleria de Educación la decisión final del cuerpo docente sobre su aceptación o rechazo a la última propuesta que puso sobre la mesa el departamento que dirige Carmen Ortí.

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Pese a suspender la huelga indefinida, los docentes no descartan continuar con las movilizaciones el próximo curso. De hecho, la diferencia radica en que se suspende y no desconvoca, por lo que en el caso de que se decidiera volver a la protesta, solo haría falta "reactivarla", y al día siguiente el escenario volvería a ser de huelga para el profesorado, sin que tengan que pasar los diez días de plazo obligatorio cuando se convoca un nuevo paro.