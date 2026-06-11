La UV y la UPV, doble palmarés en el U-Ranking de 2026 y entre las mejores universidades de España

Es cierto que la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València son dos de las instituciones educativas más potentes del sistema universitario español, entre otras cosas, por su tamaño y número de estudios, profesorado y alumnado. Pero no solo eso: también están entre las que más rendimiento sacan de los recursos que tienen, es decir, que están entre las más eficientes. Así lo demuestra el hecho de que están en un puesto destacado en el U-Ranking 2026, la clasificación que elaboran anualmente la Fundación BBVA y el IVIE, tanto en el top 15 teniendo en cuenta su volumen como por rendimiento.

El U-Ranking, que este año ha alcanzado su decimocuarta edición, ofrece resultados de todas las universidades públicas existentes en España y de las privadas que publican información sobre los indicadores utilizados para elaborar el estudio, que son docencia, investigación e innovación, e inserción laboral de los egresados. En su edición del año pasado, la Universitat Politècnica de València (UPV) se situó en el grupo de cabeza de las mejores universidades de España, mientras que la UV estuvo entre las que más contribuye a la sociedad con sus investigaciones.

Archivo - Una estudiante repasa antes de realizar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, en València. / Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Este año, se da ese doblete o doble palmarés para las dos universidades públicas de la ciudad de València en la edición de 2026 de esta clasificación, que dirigen Francisco Pérez y Joaquín Aldás, director e investigador del IVIE, con la participación de Irene Zaera y Rodrigo Aragón, ambos técnicos de investigación del Instituto.

Por tamaño o por rendimiento

Y es que U-Ranking construye, por una parte, un ranking de rendimiento, que mide la eficiencia en el uso de los recursos, y un ranking de volumen de producción total, en el que el tamaño de la universidad es relevante. Solo ocho universidades españolas están entre las que encabezan ambas clasificaciones entre los quince primeros puestos, entre ellas, la UV y la UPV.

En concreto, en la clasificación general de volumen de producción total la Universitat de València está este año en tercer lugar, solo por debajo de la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de Barcelona. La Politècnica, por su parte, está en la séptima posición de toda España. A una docena de puestos de distancia está la Universidad de Alicante, seguida, a más distancia, de la UJI, mientras que las privadas de la Comunitat Valenciana - la Católica, la UCH-CEU, la VIU y la Universidad Europea- están en la mitad final de la tabla.

En cuanto al rendimiento, es la Universitat Politècnica de València la que está por encima en esta tabla, en la cuarta posición de toda España. La UV, por su parte, se encuentra en la posición número once. A 17 puestos de distancia está la UJI y el resto de las universidades valencianas se ordenan de esta forma: Universidad de Alicante, Universidad Católica, UCH-CEU y, en la cola de la tabla, VIU y Universidad Europea.

El sistema valenciano, el quinto de España en rendimiento

El rendimiento es un indicador importante en el U-Ranking, que incluye además una clasificación de rendimiento de los sistemas universitarios por comunidades autónomas. Se entiende que las universidades desarrollan su actividad docente e investigadora con perfiles y resultados muy diferentes, pero también en un contexto geográfico, con entornos socioeconómicos determinados, que condicionan sus recursos y la inserción laboral de sus egresados. Los resultados de U-Ranking 2026 muestran diferencias de rendimiento entre los sistemas universitarios regionales significativas, con una distancia de 37 puntos porcentuales entre las comunidades con mayor y menor desempeño.

Rendimiento de los sistemas universitarios por comunidades autónomas / U-Ranking

En concreto, el sistema universitario valenciano está en la quinta posición de las 17 comunidades autónomas en rendimiento, por debajo de Cataluña, Navarra, Cantabria y Galicia. Su rendimiento, además, está ligeramente por encima que el de la media nacional del sistema universitario español.

El documento incluye además diferentes subclasificaciones. En la de rendimiento atendiendo a la docencia, la primera de las universidades valencianas en aparecer es la Universitat Politècnica de València, la tercera de España. Por detrás está la Universitat de València, en el puesto 11, y hay varias privadas por delante del resto de públicas en la clasificación.

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En cuanto a investigación e innovación, la UPV es la octava de España, mientras que la UV está en la posición número 13. En inserción laboral, entre las universidades valencianas encabezan la clasificación las universidades privadas. La VIU es la sexta de España en esta clasificación, seguida por el CEU (puesto 11) y la Católica (puesto 12). La primera de las públicas es, a bastante distancia, la UPV, seguida a algunos puestos de la UV.