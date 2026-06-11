El verde 'reivindicativo' marca el 'dress code' político

Varios referentes de la izquierda han acudido este jueves a dar apoyo a la manifestación que pone el broche a la huelga educativa. Y claro, como donde fueres, haz lo que vieres, el verde que se ha erigido en el color de las movilizaciones, ha marcado el 'dress code' de los representantes progresistas que se han acercado a mostrar su apoyo, trasladándolo además de con palabras, con presencia y hasta con conjunto textil.

Ahí, la más integrada dentro de su vestimenta ha sido la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, quien ha utilizado el verde en la chaqueta como un distintivo de respaldo a las reivindicaciones del profesorado, pero sin cambiar de estilo. Hay, no obstante, quien ha apostado por ponerse alguna de las camisetas de la protesta como ha sido el caso de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, quien es la tercera vez que viene a València a manifestarse junto a los docentes. También con camiseta verde se ha manifestado el portavoz de Educación en las Corts, Gerard Fullana, otro habitual en las movilizaciones.