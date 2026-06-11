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El verde 'reivindicativo' marca el 'dress code' político

Diana Morant interviene ante los medios de comunicación antes de empezar la huelga.

Diana Morant interviene ante los medios de comunicación antes de empezar la huelga. / Germán Caballero / LEV

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Redacción Levante-EMV

València

Varios referentes de la izquierda han acudido este jueves a dar apoyo a la manifestación que pone el broche a la huelga educativa. Y claro, como donde fueres, haz lo que vieres, el verde que se ha erigido en el color de las movilizaciones, ha marcado el 'dress code' de los representantes progresistas que se han acercado a mostrar su apoyo, trasladándolo además de con palabras, con presencia y hasta con conjunto textil.

Ahí, la más integrada dentro de su vestimenta ha sido la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, quien ha utilizado el verde en la chaqueta como un distintivo de respaldo a las reivindicaciones del profesorado, pero sin cambiar de estilo. Hay, no obstante, quien ha apostado por ponerse alguna de las camisetas de la protesta como ha sido el caso de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, quien es la tercera vez que viene a València a manifestarse junto a los docentes. También con camiseta verde se ha manifestado el portavoz de Educación en las Corts, Gerard Fullana, otro habitual en las movilizaciones.

Valencia. VLC. Manifestacion desde Conselleria de Educacion hasta la Plaza de la Virgen para cerrar la huelga indefinida en educacion que comenzo el 11 de mayo

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, en la manifestación de la huelga educativa. / Germán Caballero

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