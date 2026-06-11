La vicepresidenta Camarero declara que no percibió "una situación descontrolada" en el Cecopi

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, declaró este miércoles como testigo ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que la mañana de aquel 29 de octubre, el entonces president, Carlos Mazón, pidió a primera hora de la mañana a sus consellers que estuvieran "pendientes" de la emergencia en lo relativo a las competencias de cada uno. Y declaró que no percibió ninguna "situación descontrolada" en el Cecopi.

La comparecencia estuvo precedida de tensión a las puertas de la sede judicial. Camarero esquivó a las víctimas de la dana a su llegada al juzgado de Catarroja -dos asociaciones de víctimas habían convocado una concentración media hora antes de la cita, fijada a las 9.30 horas- y entró y salió al complejo judicial por el aparcamiento, evitando también las preguntas de la prensa.

Así pues, ya ante la jueza, Camarero dijo que la tarde de la dana no mantuvo ningún contacto con Mazón. "Con el señor Mazón no tengo contacto esa tarde porque considero que la situación la maneja la consellera", afirmó, en alusión a la entonces responsable de Emergencias, Salomé Pradas, investigada en la causa. "Tampoco él [Mazón] se puso en contacto conmigo. Ninguna instrucción", insistió la dirigente 'popular' que extendió ese vacío también al "entorno de Mazón", incluido su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca.

La vicepresidenta accedió a entregar los mensajes de 'Whatsapp' del grupo del Consell del día de la danat tras un primer tira y afloja. Tras proponérselo el abogado de Acció Cultural del País Valencià, Manolo Mata, Camarero se mostró reticente y nerviosa pero, tras un receso y hacer una consulta, confirmó que aportará las conversaciones. Sin embargo, al acabar su interrogatorio se empezaron a filtrar mensajes según los cuales Mazón instó a sus consellers a "inundar los medios de datos" para dar sensación de "estar alerta que te cagas" y tranquilizar a la población.

En su relato de aquella jornada ante la magistrada, Camarero explicó que no formaba parte del Cecopi y que la convocatoria, recibida al mediodía, la derivó al secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Nacho Grande, para que se conectara en su lugar. "Yo no sabía qué era un Cecopi", ha reconocido, aunque sí sabía que había una reunión de emergencia y finalmente decidió conectarse. "Para enterarme en primera persona de cómo va la situación en relación a mis centros y a mis recursos", explicó.

La consellera ha situado su conexión hacia las 17 horas, cuando, según relató, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, informaba de la situación en Utiel, con personas en los tejados y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajando en la zona. "Todo lo que escucho en el Cecopi lo ligo a mis competencias", resumió, y recordó que preguntó si había algún centro de su conselleria afectado y le respondieron que no.

Después, el foco del órgano se desplazó al riesgo en la presa de Forata y ella consultó sobre los posibles centros de sus competencias que estarían en riesgo, para lo cual habló con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Según expuso, "la sensación es que se estaban tomando medidas" y no percibió "ninguna situación descontrolada". Aunque sí dijo que "no hubo un listado de centros anterior ni ese día de centros que pudieran verse afectados por la dana" y que en su Conselleria no recibieron "ninguna instrucción o solicitud de información" por parte de Emergencias.

Camarero estuvo conectada al Cecopi hasta que, a las 17.40 horas, se fue a un evento de premios empresariales, dejando pendiente al secretario autonómico, que según ha dicho le fue "compartiendo información durante toda la tarde" Así, ha dicho que en ningún momento desconectó "aunque estuviera en el acto" y ha dicho que en ese período solo mantuvo contacto con Argüeso para interesarse por sus centros.

La vicepresidenta ha explicado que esa misma mañana, a las 9.52 horas, su departamento remitió un protocolo por riesgo de lluvias aprobado meses antes, pero que no llegó al centro de Paiporta, donde murieron seis personas, "porque no había correo de contacto". En todo caso, defendió que se trataba de un protocolo meramente informativo: "No llovía y no hubieran aplicado ese protocolo de tenerlo". Sobre la residencia, explicó que "el agua rompió las puertas y arrastró todo en la planta primera" tras "una ola de improviso".

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Cabe recordar que otras 37 de las personas fallecidas eran dependientes conectadas al servicio de teleasistencia, pero Camarero aseguró que "es un servicio de asistencia, no de emergencia", que "recibe esas emergencias y ellos comunican con el 112".