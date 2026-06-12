Aitana, la mejor nota de las PAU en la UV: “Viví los exámenes con muchos nervios”

Las notas de la primera convocatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad han salido este viernes a las 13 horas y han pillado a Aitana Gómez en plena grabación de un TikTok con una de sus mejores amigas. “Había quedado con mi amiga y estábamos grabando el típico vídeo de ‘reaccionando a mis notas’", relata. Las dos se han metido, en cuanto se ha abierto el plazo, en la web de los resultados de las PAU de 2026 y se han apresurado a calcular, con la cámara delante, qué nota tenía cada una.

“Pero habíamos calculado mal y a mí me salía un 13,2 sobre 14”, cuenta. Ya habría sido una nota muy alta. Pero se han dado cuenta de que algo habían calculado mal “cuando ha empezado a llamar la gente”. Efectivamente, era un error de cálculo: Aitana ha sacado un 13,6 sobre 14 en las PAU. No solo eso: la suya es la mejor nota de toda la provincia de València en la fase obligatoria de las pruebas, y la mejor nota de cuantos se examinaron en la UV. En esa fase, la calificación se calcula sobre 10 y Aitana obtuvo un 9,74.

Después de enterarse de su nota, Aitana ha ido a pasear con su abuela. “Nos ha llamado la consellera y todo para felicitarnos”, dice. Ahora, pasa por delante del TAC de Catarroja, el teatro auditorio que lleva cerrado desde el 29 de octubre de 2024 sin fecha para su reapertura. Aunque es de Catarroja, Aitana ha cursado Segundo de Bachiller en el IES Maria Carbonell i Sánchez de Benetússer, un centro que, como muchos de l’Horta Sud, guarda cicatrices de la dana.

“Tenía sentido que los profesores se levantaran por sus derechos”

La barrancada pilló a Aitana muy lejos de casa. En ese momento, cursaba primero de Bachiller en Canadá con una beca. “Pero en el instituto sé que la planta baja quedó destruida, se tuvo que hacer un montón de trabajo para reconstruirla y eso sí que generó un poco de atraso a los alumnos el curso pasado”. Ahora, dice, ya están “perfectamente”. Luego se corrige: “bueno, perfectamente dentro de lo que cabe”.

Aitana Gómez, la mejor nota de la PAU de la provincia de Valencia / Miguel Ángel Montesinos

Las deficiencias del centro, los lugares o el trabajo al que no se llega lo conocen muy bien los docentes del centro de Aitana que se han sumado durante un mes a la huelga indefinida de docentes. “Los apoyábamos todos, tenía sentido que se levantarán por sus derechos”, asegura. Se mantuvieron en su solidaridad con sus profesores aunque el paro afectó en su centro “de primera mano”. El día 11, día en que dio comienzo la movilización, en Segundo de Bachiller comenzaban los exámenes trimestrales. “Algunos no los pudimos hacer y tuvieron que coger la nota de los parciales”, dice.

Para Aitana, este curso ha sido exigente. Estudió Segundo de Bachiller en la rama de Ciencias de la Salud porque, hasta ahora, Biología y Química ponderaban más para entrar en la carrera que quiere estudiar: Psicología. Pero justo este año cambiaron las ponderaciones y acabó examinándose de Filosofía, Matemáticas y Biología y consiguiendo mejor nota en las dos primeras.

Un ambiente “estresante” en las PAU

De los tres días de exámenes de las PAU, Aitana recuerda sobre todo un estado de “nervios” constante. “Me levantaba muy pronto por las mañanas”, rememora. Fue a examinarse a la Universitat de València, donde su madre y el padre de su amiga se alternaron para llevarlas.

“Allí el ambiente me pareció un poco estresante: todo el mundo estudiando, todo el mundo repasando y todo el mundo estresado”, admite. Cree que tuvo suerte. “Solo tuve tres exámenes el primer día”, celebra.

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Ahora, tiene por delante un verano para cambiar de aires. No se va de viaje de fin de curso a destinos ya clásicos como Mallorca, sino a un sitio que conoce ya muy bien. Aitana, a quien la dana pilló en Canadá, volverá un tiempo para visitar a amigos. Y, a partir de septiembre, empezará a prepararse para convertirse en psicóloga.