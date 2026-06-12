Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaCalendario escolar Comunitat ValencianaMercadonaEstado salud Jorge BellverFord AlmussafesNotas PAU Comunitat ValencianaJosé Luis SastreHorario Valencia Basket
instagramlinkedin

Educación

La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: "Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años"

El estudiante del colegio La Purísima, tiene un 9,8 en la PAU (sobre 10), la nota más alta de la Comunidad, y un 13,92 (sobre 14) de media con Bachillerato

El alumno del colegio La Purísima de Torrevieja, Ricardo Regalado Ferrández, nota más alta de Selectividad

El alumno del colegio La Purísima de Torrevieja, Ricardo Regalado Ferrández, nota más alta de Selectividad / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. Fajardo

Ha logrado la calificación más alta de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo ha recibido la noticia?

Esperaba una nota alta porque he trabajado mucho durante todo el curso, pero un 13,92 me parecía impensable. Cuando me dijeron que era la nota más alta de la Comunidad Valenciana me costó creerlo. Todavía estoy asimilándolo.

¿Cuál ha sido la clave para conseguir ese resultado?

El trabajo y la constancia. No creo que tenga ninguna capacidad extraordinaria, simplemente le he dedicado muchas horas. Con esfuerzo se puede conseguir. También es importante llegar con el trabajo hecho y afrontar los exámenes sin una presión excesiva, como una prueba más.

¿Cuántas horas de estudio ha llegado a dedicar en un día?

En algunos momentos he llegado a estudiar entre diez y doce horas diarias.

No creo que tenga ninguna capacidad extraordinaria, simplemente le he dedicado muchas horas

¿Merecía la pena ese esfuerzo?

Sí. Mi objetivo siempre ha sido estudiar Medicina y sabía que necesitaba una nota muy alta. Si no hubiera dado todo lo que tenía, después me habría quedado con la sensación de que podría haber hecho más.

Con esa nota, parece que el acceso a Medicina está asegurado.

Eso espero. Mi intención es estudiar Medicina en la Universidad Miguel Hernández de San Juan.

El alumno torrevejense quiere estudiar Medicina como su padre

El alumno torrevejense quiere estudiar Medicina como su padre / INFORMACIÓN

¿Por qué ha elegido esa carrera?

Hay una razón muy personal. Mi padre era médico y estudió también en la Universidad Miguel Hernández. Falleció cuando yo tenía dos años y, de alguna manera, esta es mi forma de honrar su memoria. Además, la Medicina me apasiona. Por esos dos motivos nunca me he planteado otra carrera.

¿Tiene ya alguna especialidad médica en mente?

Todavía no. Primero quiero conocer las distintas ramas de la Medicina y entender qué implica cada una de ellas. Cuando tenga esa experiencia, podré decidir con más criterio.

Ricardo Regalado Ferrández, alumno con la nota más alta de Selectividad en la Comunidad

Ricardo Regalado Ferrández, alumno con la nota más alta de Selectividad en la Comunidad / INFORMACIÓN

Lo más importante es controlar los nervios. Hay mucha presión alrededor de estas pruebas

¿Qué examen le resultó más sencillo y cuál fue el más complicado?

El de Matemáticas fue en el que me sentí más cómodo. Aunque no fue la asignatura en la que obtuve la mejor nota, sí fue el examen del que salí más tranquilo. El más difícil fue Lengua. Especialmente el bloque de conocimiento de la lengua, que me pareció bastante exigente.

¿Qué consejo le daría a los estudiantes que se enfrentarán a la PAU el próximo curso?

Lo más importante es controlar los nervios. Hay mucha presión alrededor de estas pruebas, pero al final no dejan de ser exámenes sobre contenidos que ya se han trabajado durante el curso. Es un examen más, aunque se haga en otro lugar y con estudiantes de otros centros.También les diría que una nota no determina su futuro. Existen muchos caminos y muchas oportunidades para alcanzar los objetivos que cada uno se proponga.

Cuando llegó mayo ya tenía prácticamente toda la materia estudiada, y eso da mucha seguridad

¿Hasta qué punto ha sido importante el trabajo realizado durante todo el curso?

Ha sido fundamental. En mi caso me ayudó mucho trabajar con exámenes acumulativos, porque eso me obligó a mantener los contenidos al día durante todo el año. Cuando llegó mayo ya tenía prácticamente toda la materia estudiada, y eso da mucha seguridad.

¿A quién dedica este logro?

Noticias relacionadas

A mi abuelo, que falleció hace aproximadamente un año, y a mi padre. También a mi madre, porque sin ella habría sido imposible llegar hasta aquí. Y, por supuesto, a toda mi familia y a mis amigos, que me han acompañado durante todo el curso y han vivido conmigo los momentos buenos y los más complicados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
  2. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
  3. Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
  4. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  5. Educación defiende su última propuesta pese a mantener la oferta salarial: 'Supera ampliamente las reivindicaciones
  6. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  7. Más protestas el curso que viene o un “alto el fuego”: qué escenarios se abren ahora para la huelga educativa
  8. Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos

La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: "Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años"

La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: "Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años"

El incendio forestal en Serra, estabilizado

El incendio forestal en Serra, estabilizado

Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”

Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”

Móviles prohibidos, 'ITV' a 'cadafals' y veterinario de guardia: así es el nuevo reglamento de los 'bous al carrer'

Móviles prohibidos, 'ITV' a 'cadafals' y veterinario de guardia: así es el nuevo reglamento de los 'bous al carrer'

La Aemet confirma que el calor veraniego del fin de semana precede a un vuelco en el tiempo que traerá lluvia y tormentas a la Comunitat Valenciana

La Aemet confirma que el calor veraniego del fin de semana precede a un vuelco en el tiempo que traerá lluvia y tormentas a la Comunitat Valenciana

Aitana, la mejor nota de las PAU en la UV: “Viví los exámenes con muchos nervios”

Aitana, la mejor nota de las PAU en la UV: “Viví los exámenes con muchos nervios”

Bétera coloca 400 banderolas para fomentar el respeto al medio ambiente

Bétera coloca 400 banderolas para fomentar el respeto al medio ambiente

El sindicato de enfermería (Satse) reclama más medios en las unidades de hospitalización domiciliaria

El sindicato de enfermería (Satse) reclama más medios en las unidades de hospitalización domiciliaria
Tracking Pixel Contents