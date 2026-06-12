Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaTeniente coronel ValenciaEstado salud Jorge BellverWhatsapp MazónMercadonaNotas PAU Comunitat ValencianaJosé Luis Sastre
instagramlinkedin

Tribunales

La Audiencia obliga a la jueza de la dana a seguir transcribiendo las declaraciones pese al fin de los refuerzos

La sección segunda de la Audiencia de Valencia estima un recurso de la exconsellera Salomé Pradas para que el juzgado continúe haciendo las transcripciones de las testificales.

Los juzgados de Catarroja de los que es titular Nuria Ruiz Tobarra que ha recabado más de 500 testimonios de la dana

Los juzgados de Catarroja de los que es titular Nuria Ruiz Tobarra que ha recabado más de 500 testimonios de la dana / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Plaza

Pablo Plaza

València

El juzgado de la dana tendrá que seguir transcribiendo las declaraciones. La jueza de la dana acordó dejar de realizar las transcripciones después de que la Conselleria de Justicia anunciara no prorrogar los puestos de refuerzo en numerosos juzgados de la Comunitat, entre ellos los de Catarroja, pero la Audiencia de Valencia le ha ordenado continuar con ese trabajo.

Hay que recordar que la Conselleria que dirige Nuria Martínez ha asegurado que esas cuatro plazas, donde trabaja personal interino, serán ocupados por otros funcionarios a partir del 30 de junio, pero aun así la jueza había decidido que pondría fin a las transcripciones. La Audiencia, con todo, ha estimado un recurso de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, contra esa decisión.

"La existencia del soporte audiovisual no debe -especialmente en causas de la complejidad y el volumen de la presente- sustituir a la documentación escrita.", concluye la sección segunda de la Audiencia, según la cual "la localización de diligencias en este procedimiento resulta muy dificultosa y el acceso a su contenido lo será aún más si no se documenta por escrito". "Se pueden ver menoscabados de manera severa derechos fundamentales del proceso: el derecho de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a la prueba...", apunta el auto de la Audiencia.

Así, recuerda que el fin de los refuerzos se producirá el 30 de junio, por lo que la decisión de la jueza tuvo lugar en base a "un futurible, dependiente de que efectivamente dicha resolución se lleve a efecto o no sea sustituida o complementada por otra". Pero aun así, incluso se llegara al caso de que el juzgado perdiera esos funcionarios -la Consellería ha asegurado que no será así- "lo que procederá es activar todos los mecanismos gubernativos para conseguir remover los obstáculos que pudieran dificultar la rápida cobertura de las plazas que hubieran quedado vacantes".

Noticias relacionadas

"Lo que no se revela proporcionado", dice el auto de la Audiencia, "es que la proyección del problema de organización judicial y dotación de plazas se proyecte sobre el modo en el que deben quedar documentadas las actuaciones",

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
  2. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
  3. Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
  4. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  5. Educación defiende su última propuesta pese a mantener la oferta salarial: 'Supera ampliamente las reivindicaciones
  6. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  7. Más protestas el curso que viene o un “alto el fuego”: qué escenarios se abren ahora para la huelga educativa
  8. Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos

La Audiencia obliga a la jueza de la dana a seguir transcribiendo las declaraciones pese al fin de los refuerzos

La Audiencia obliga a la jueza de la dana a seguir transcribiendo las declaraciones pese al fin de los refuerzos

Morant redobla la apuesta tras la huelga y promete subir 400 euros el sueldo a los docentes

Morant redobla la apuesta tras la huelga y promete subir 400 euros el sueldo a los docentes

La urbanización Torre de Porta Coeli en Serra ya cuenta con su propia estación meteorológica

La urbanización Torre de Porta Coeli en Serra ya cuenta con su propia estación meteorológica

Jorge Bellver permanece muy grave en la UCI tras una segunda operación

Jorge Bellver permanece muy grave en la UCI tras una segunda operación

Notas de la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana: consulta los resultados de la Selectividad

Notas de la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana: consulta los resultados de la Selectividad

El Consell incluye en los presupuestos las mejoras educativas pese al rechazo de los sindicatos y llama a seguir negociando

El Consell incluye en los presupuestos las mejoras educativas pese al rechazo de los sindicatos y llama a seguir negociando

Pérez Llorca se reúne con el ministro de Hacienda este lunes en el Palau

Pérez Llorca se reúne con el ministro de Hacienda este lunes en el Palau

La reconstrucción del pontón de San Antonio de Requena sobre el río Magro finalizará en julio

La reconstrucción del pontón de San Antonio de Requena sobre el río Magro finalizará en julio
Tracking Pixel Contents