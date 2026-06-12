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Evacuada la planta de Oncología del Clínico por una fuga de aguas residuales

La rotura de una bajante principal ha causado una inundación en el Hospital Clínico de València, obligando a evacuar pacientes

La rotura de una tubería en el Clínico obliga a evacuar Oncología y Hematología

La rotura de una tubería en el Clínico obliga a evacuar Oncología y Hematología

Levante-EMV.

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Mónica Ros

Mónica Ros

València

El Hospital Clinico de València ha tenido que proceder este viernes a la evacuación de los pacientes de la octava donde se encuentra las unidad de Oncología, debido a una aparatosa fuga de agua que ha inundado parte de las instalaciones. El problema se ha originado por la rotura de una de las bajantes principales de la planta novena donde se encuentra la zona de máquinas del edificio materno, según informan fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Las mismas fuentes explican que tras detectarse la fuga se ha suspendido inmediatamente la actividad y se ha desalojado a los pacientes por un ascensor que estaba operativo ya que debido a la inundación parte del sistema eléctrico se ha visto suspendido. Sobre las 15 horas ya se había retirado el agua, según informan fuentes de la conselleria que evalúa la avería para intentar dejarla solucionada en las próximas horas.

Testigos del incidente aseguran que la inundación también habría llegado a la planta séptima, donde se encuentra la UCI Pediátrica, extremo que la conselleria no ha confirmado. El color de agua, según relatan los testigos y muestran los vídeos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, dejan ver que el color del agua era turbio lo que apunta a que se trataba de una tubería de evacuación de aguas residuales.

La fuga ha sido bastante aparatosa y ha dejado situaciones de enfado entre los pacientes evacuados que han visto suspendidas las visitas de los médicos.

Pendiente de la rehabilitación integral

Algunos de los pacientes, según relatan testigos, han sido evacuados por las escaleras de emergencia, mientras que los que tenían problemas de movilidad e iban en silla de ruedas, han sido evacuados por el ascensor que seguía operativo. Pacientes y familiares han calificado la situación de "vergonzosa"

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El incidente de la inundación de este viernes se suma a la lista de incidencias que acumula el Clínico, uno de los hospitales más antiguos de la ciudad que está pendiente desde hace años de una reforma integral, más allá de la ampliación llevado a cabo en los últimos años por la Generalitat.

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