El Consorcio de Bomberos de Valencia se convierte en el mayor de España al sumar 245 nuevos efectivos

El Consorcio Provincial de Bomberos de València ha culminado la mayor incorporación de bomberos realizada hasta la fecha a la entidad dependiente de la Diputació de València con la entrada de 245 nuevos efectivos que ya prestan servicio en los parques distribuidos por toda la provincia.

El presidente Vicent Mompó ha dado este viernes la bienvenida oficial a los nuevos Bomberos de la Diputació en un acto celebrado en el Centre Cultural La Nau de València y en el que también ha participado el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos y diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell; así como la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari.

Mompó ha destacado que "esta promoción histórica convierte al de Valencia en el mayor consorcio provincial de bomberos de España por número de efectivos y supone un refuerzo sin precedentes para el servicio público de emergencias al servicio de nuestros ayuntamientos. Se trata además de una de las actuaciones más importantes del plan de modernización que estamos impulsando para dotar a los Bomberos de la Diputación de Valencia de más personal, mejores instalaciones y más medios materiales".

El presidente provincial ha añadido que “detrás de cada nuevo efectivo hay una mejora real del servicio que reciben los municipios, una mayor capacidad de respuesta ante las emergencias y más seguridad para la ciudadanía de toda la provincia”.

Distribuidos en los parques

Por su parte, Avelino Mascarell señala que “la incorporación de cerca de 250 nuevos profesionales fortalece la estructura operativa del servicio, mejora la cobertura de los parques y nos permite seguir avanzando en el objetivo común de ofrecer la mejor atención posible a los municipios valencianos”.

Los nuevos efectivos se encuentran distribuidos entre los parques principales de Sagunt, Paterna, Torrent, Gandia, Alzira y Requena, así como en los distintos parques auxiliares integrados en las seis zonas operativas del Consorcio. Su labor incluye las funciones propias de prevención y extinción de incendios, salvamento de personas y bienes, rescates e intervención en todo tipo de emergencias.

Una inversión histórica

La incorporación de los nuevos efectivos forma parte del mayor plan de inversiones impulsado en los últimos años por la Diputació de València para reforzar y modernizar el Consorcio Provincial de Bomberos.

La institución provincial aprobó en su última Asamblea General una dotación presupuestaria de cerca de 30 millones de euros para optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias mediante la construcción y mejora de infraestructuras operativas, la renovación de equipamientos, la adquisición de nuevos vehículos de intervención y la modernización de los recursos materiales de los parques de bomberos.

Entre las actuaciones incluidas destacan la construcción de nuevos parques y bases operativas, la mejora de instalaciones existentes y la renovación progresiva de la flota mediante la incorporación de nuevos vehículos especializados, incluidos BUP (Bombas Urbanas Pesadas), así como otros recursos destinados a mejorar la seguridad y la eficacia de las intervenciones.

Proceso formativo

La incorporación de esta promoción ha ido acompañada de uno de los mayores dispositivos formativos desarrollados por el Consorcio Provincial de Bomberos. Los aspirantes han completado un curso selectivo de 500 horas, compuesto por una fase teórica y otra práctica de 250 horas cada una, impartido en coordinación entre el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) y el propio Consorcio.

Según explica Avelino Mascarell, "las dimensiones de la convocatoria obligaron a desplegar un amplio operativo docente que movilizó a más de un centenar de instructores y permitió desarrollar de forma simultánea numerosas acciones formativas en distintas sedes" y subraya que "gracias a este esfuerzo de coordinación ha sido posible completar en apenas seis meses un proceso que, en condiciones ordinarias, habría requerido más de un año de trabajo".

Así, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, los bomberos recibieron formación especializada en incendios interiores, rescate en accidentes de tráfico, intervención en estructuras colapsadas, seguridad vertical, actuación en siniestros químicos y otras disciplinas esenciales para la gestión de emergencias.

La mayor convocatoria realizada por el Consorcio

El proceso selectivo se inició en abril de 2023 con un total de 1.915 aspirantes y concluye ahora con la incorporación de 245 bomberos conductores. El desarrollo del proceso coincidió además con la emergencia provocada por la dana de octubre de 2024, que obligó a movilizar a la totalidad del personal operativo del Consorcio para atender a los municipios afectados y garantizar la seguridad de la población.

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Pese a ello, la convocatoria ha podido culminarse con la incorporación de los 245 nuevos bomberos que ya forman parte de la plantilla de la entidad de la Diputació de València.