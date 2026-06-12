El Corte Inglés reparte esperanza para animales que buscan un hogar: vuelve la campaña de Recogidas Virtuales para Mascotas

No fueron los discursos los que emocionaron primero. Fueron ellos. Los perros que paseaban tímidamente entre los asistentes, los que buscaban una caricia, los que observaban con curiosidad desde los brazos de sus cuidadores y, sobre todo, aquellos que todavía están a la espera de encontrar una familia. En Hipercor Ademuz, este pasado miércoles los animales se convirtieron en los verdaderos protagonistas durante una jornada que sirvió para recordar que detrás de cada rescate hay una historia de abandono, pero también una oportunidad para volver a empezar.

La imagen más significativa llegó cuando uno de los perros presentes encontró hogar durante el propio acto. Una adopción en directo que arrancó sonrisas y simbolizó a la perfección el objetivo que persiguen cada día las numerosas protectoras valencianas: transformar vidas marcadas por el abandono en nuevos recuerdos de cariño y convivencia.

Penélope Maestro

Con ese espíritu se presentó la nueva edición de Recogidas Virtuales para Mascotas, una iniciativa solidaria impulsada por El Corte Inglés junto a la Reial Germandat de Sant Antoni Abat de València. La campaña arrancará el próximo 29 de junio y permanecerá activa hasta el 12 de julio en los centros de El Corte Inglés, Hipercor y Supercor de la Comunitat Valenciana, coincidiendo con una de las épocas más delicadas del año para la protección animal debido al aumento de abandonos durante el periodo vacacional. Del total del importe que reciban por las donaciones de clientes y trabajadores, El Corte Inglés aportará un 10 % adicional.

La acción, que se celebra dos veces al año -en enero, con motivo de San Antón, patrón de los animales, y en verano- se ha consolidado desde 2020 como una de las principales iniciativas solidarias de apoyo a las protectoras de Castellón, Valencia y Alicante. En concreto, gracias a la colaboración de clientes y trabajadores de más de una veintena de centros, la campaña ya ha conseguido recaudar cerca de 38.000 euros desde su puesta en marcha, una cifra que refleja el creciente compromiso de la sociedad valenciana con el bienestar animal.

Algunas de las mascotas que todavía buscan un hogar. / Fernando Bustamante

Esterilizar, adoptar y respetar

La directora de El Corte Inglés Nuevo Centro e Hipercor Ademuz, Rocío Rúa, destacó el orgullo que supone para la compañía formar parte de una iniciativa que promueve el bienestar animal y fomenta la adopción responsable. «Me encantan los animales y nos hace muy felices ver que incluso ha habido una adopción en directo», señaló durante el acto, donde también celebró que la última edición haya registrado una recaudación superior a la de años anteriores. «Ojalá esta campaña de verano tenga el mismo éxito porque es una época en la que, desgraciadamente, también hay mucho abandono», añadió.

Durante la presentación, también acudieron representantes de las asociaciones beneficiarias, Hijos del Viento, CofelicemAlternativa FelinaSociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas (SVPAP) y Jadoul Més que Gossos para compartir una realidad común: la falta de recursos frente a una demanda cada vez mayor de ayuda para animales abandonados, enfermos o víctimas del maltrato.

Entre los testimonios más emotivos destacó el de Encarny Bolea, responsable de Hijos del Viento, quien reconoció que estas donaciones llegan en un momento especialmente complicado: cuentan con 14 cachorros de camadas indeseadas y 23 adultos sin hogar. Además, no tienen más medios y su refugio es muy humilde. «Más allá de la comida, estas ayudas significan dinero que no tendremos que gastar y que podremos destinar a otras necesidades que también tenemos que cubrir», expuso, al tiempo que agradeció a todas las entidades que hacen esta campaña posible, en especial por la visibilidad. Para concluir, quiso lanzar un potente mensaje de concienciación: «Esterilizar, adoptar y, por favor, respetar. No abandonéis, siempre hay otras salidas».

La directora de El Corte Inglés Nuevo Centro e Hipercor Ademuz, Rocío Rúa. / Fernando Bustamante

Una realidad similar describió Pepa Seguí, voluntaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas (SVPAP), la protectora más antigua de Valencia, fundada en 1973 y que actualmente atiende a unos 400 animales entre perros y gatos. «Toda la alimentación que recibimos es dinero que no tenemos que desembolsar y que podemos invertir en vacunas, intervenciones o tratamientos veterinarios», explicó. La voluntaria recordó además que muchos animales llegan al refugio tras sufrir atropellos o en condiciones muy delicadas y lanzó un llamamiento a la ciudadanía para apostar por la adopción responsable: «Antes de comprar, hay que pasar por el refugio. Muchos animales están esperando una oportunidad para dar y recibir amor».

Una segunda oportunidad

En la misma línea se expresó Isabel Benito, de Cofelicem, asociación que cuida cerca de 200 gatos en el Cementerio General de València y que encuentra en iniciativas como esta una herramienta fundamental para continuar atendiendo colonias felinas especialmente vulnerables. «Estas iniciativas nos dan esperanza porque muchas veces vamos hasta el cuello», señaló, e insistió en la importancia de la adopción y las acogidas temporales: «Acoger y adoptar les da una segunda oportunidad. Son animales superagradecidos».

La necesidad de dar visibilidad a los animales más invisibles fue una de las reivindicaciones de María Ángeles Alcalá, representante de Jadoul Més que Gossos, entidad que alberga actualmente 150 perros y 82 gatos. «Para nosotros estas ayudas son lo más grande que nos puede pasar», aseguró. Asimismo, recordó que muchos de los perros que atienden son mayores y encuentran más dificultades para ser adoptados. «Necesitan una oportunidad porque son nuestros compañeros de camino y también merecen una familia», alegó.

Rafael Garrote, presidente de la Reial Germandat de Sant Antoni Abat de València. / Fernando Bustamante

Por parte de la Reial Germandat de Sant Antoni Abat de València, su presidente, Rafael Garrote, destacó que la campaña encaja plenamente con los valores de la entidad. «Volcamos todas nuestras acciones solidarias en favor de los animales que tienen necesidades», afirmó, revelando que les gustaría ampliar el foco y actuar en más rincones. Junto a él, el vicepresidente primero, Javier Vila, recordó la evolución de una iniciativa que comenzó en Valencia y que hoy alcanza las tres provincias de la Comunitat: «Nos gustaría hacer muchas más campañas porque el beneficio para las protectoras es enorme».

Uno de los aspectos diferenciales del proyecto es que las aportaciones económicas no se entregan directamente a las protectoras, sino que se transforman en productos concretos solicitados por ellas mismas. Alimentación especializada, medicamentos, productos de higiene y limpieza, material de cuidado animal o incluso electrodomésticos necesarios para conservar alimentos y tratamientos forman parte de las necesidades cubiertas gracias a una fórmula que garantiza una ayuda eficaz y adaptada a cada refugio.

Pero más allá de la recaudación, la campaña se ha convertido en un altavoz para promover la adopción responsable, combatir el abandono y fomentar una tenencia consciente de animales domésticos. Una labor de sensibilización que cobró todo su sentido en el semisótano del Centro Comercial Ademuz, donde una adopción real recordó que, a veces, un pequeño gesto puede cambiar por completo la vida de quien más lo necesita.