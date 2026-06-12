Se declara un incendio forestal en Serra con siete medios aéreos para su extinción
Emergencias de la Generalitat ha declarado la Situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en el entorno del Parque Natural de la Serra Calderona
J.Roch
Nuevo incendio forestal en Valencia, concretamente en localidad de Serra, en la carretera de aceso al mirado de García, muy próximo al Garbí, en el entorno del Parque Natural de la Serra Calderona.
Un amplio dispositivo de extinción trabaja en un incendio forestal en la provincia de Valencia, según la actualización difundida por Emergencias de la Generalitat.
La Autoridad Portuaria de Valencia ha autorizado el cierre del tráfico marítimo en el Puerto de Sagunto a petición de los dos aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico movilizados en el incendio forestal declarado en Serra.
Amplio equipo
En las labores participan siete unidades terrestres y dos helitransportadas de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, junto con cinco autobombas. También se han movilizado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y una brigada forestal del mismo organismo.
El operativo cuenta además con siete medios aéreos, de los cuales dos son aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los servicios de emergencia mantienen desplegados los recursos en la zona para tratar de controlar el avance de las llamas. Desde el 112 se recomienda seguir únicamente la información de canales oficiales y llamar al teléfono de emergencias en caso de detectar situaciones de riesgo.
Situación 1
Emergencias de la Generalitat ha declarado la Situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales por la evolución del fuego, ya que puede requerir de medios extraordinarios o afectar de forma leve a población y bienes no forestales.
La Situación 1 se establece ante emergencias provocadas por uno o varios incendios forestales que, por su evolución previsible, pueden afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar de forma leve a la población o a bienes de naturaleza no forestal.
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