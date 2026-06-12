Notas de la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana: a qué hora salen y cómo consultarlas

La época más complicada ha pasado ya para todo el alumnado que se presentó a la primera convocatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026. Las pruebas ya han tenido lugar en la Comunitat Valenciana. En concreto, se celebraron los días 2, 3 y 4 de junio. Pero desde entonces, los nervios continúan para los miles de estudiantes preuniversitarios, que ahora esperan la publicación de sus notas.

¿Cuándo salen las notas de la primera convocatoria de la PAU?

Este año, hay novedades en varios aspectos de las PAU respecto a la convocatoria del año pasado. Una de estas novedades era la fecha de publicación de calificaciones. Para toda la prueba, se han adelantado las notas en un día respecto al curso anterior: de este modo, las notas de la convocatoria ordinaria se harán públicas hoy viernes 12 de junio a partir de las 13 horas y las de la extraordinaria el 7 de julio.

Los resultados se pueden consultar a través del siguiente enlace habilitado por la Generalitat y dónde los alumnos podrán acceder con su usuario y contraseña: https://appweb1.edu.gva.es/paseu/login.sec

La corrección de exámenes está ocurriendo ahora: del 5 al 10 de junio. Antes de la publicación de las notas tendrá lugar la introducción de las calificaciones en el sistema: el 11 de junio.

¿Cuándo se puede pedir revisiones?

Después de la publicación de las notas, el 12 de junio a partir de las 13 horas, se abrirá el plazo para solicitar revisiones. Ese plazo estará abierto los días 15, 16 y 17 de junio: el plazo finaliza a las 14 horas del día 17. El siguiente paso es la resolución por la Comisión Gestora de las revisiones (incluyendo, si es el caso, la tercera corrección): eso ocurrirá el 19 de junio.

Además, el alumnado tiene derecho a pedir ver el examen que ha realizado. El plazo para solicitar ver exámenes es del 22 y 23 de junio para las provincias de Castellón y Valencia y el 25 y 26 de junio para la provincia de Alicante.

Así fue la primera jornada de exámenes PAU en València / Daniel Tortajada

Quien haya pedido ver con sus propios ojos la prueba podrá hacerlo, por tanto, el 26 de junio en las provincias de Castellón y Valencia y el 29 de junio en la provincia de Alicante.

Además, la adjudicación de plazas universitarias para ambas convocatorias se realizará el 10 de julio, también un día antes que en la convocatoria del año anterior.

Un año sin tercera convocatoria

La nueva normativa para las PAU de este año elimina las medidas excepcionales aplicadas el pasado curso a raíz de la dana, que contemplaban una tercera convocatoria extraordinaria, y establece un calendario único para todo el alumnado.

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Asimismo, la resolución clarifica la posibilidad de que el alumnado que ya haya superado la PAU pueda presentarse de nuevo a la fase obligatoria completa para mejorar su nota de acceso. Asimismo, se mantiene la opción de concurrir a la fase voluntaria para elevar la nota de admisión mediante un máximo de tres materias adicionales, o cuatro si se incluye una segunda lengua extranjera.