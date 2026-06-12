Previsión meteorológica
La Aemet confirma que el calor veraniego del fin de semana precede a un vuelco en el tiempo que traerá lluvia y tormentas a la Comunitat Valenciana
La predicción meteorológica apunta a unas jornadas marcadas por el aumento de las temperaturas, que rozarán o superarán los 30 grados en las tres capitales de provincia, antes de que vuelva la inestabilidad
Si tienes planes al aire libre para este fin de semana en la Comunitat Valenciana, el calor será el gran protagonista, aunque la situación cambiará de forma drástica de cara al inicio de la semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé unas jornadas marcadas por el aumento de las temperaturas máximas, que rozarán o superarán los 30 grados en las tres capitales de provincia, antes de que la lluvia haga acto de presencia.
Fin de semana de calor
El fin de semana arranca con un ambiente plenamente veraniego e ideal para disfrutar de un día de playa, con el termómetro al alza. El sábado despertaremos con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas.
Lo más destacado será el ascenso de las temperaturas máximas en toda la Comunitat Valenciana, un aumento que será más ligero en el interior de Valencia. En cuanto a las mínimas, subirán en el interior norte de Castellón y se mantendrán con ligeros cambios en el resto.
El viento soplará flojo de dirección variable, aunque por la tarde tenderá a componente este y sureste, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de Alicante.
Temperaturas en capital de provincia:
València: 17°C de mínima y 30°C de máxima.
Alicante: 21°C de mínima y 29°C de máxima.
Castellón: 17°C de mínima y 33°C de máxima.
Domingo: más calor en el interior
El domingo se mantendrá una tónica similar, con cielos poco nubosos y nubes altas. Sin embargo, por la tarde empezará a desarrollarse nubosidad de evolución diurna en el interior. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso generalizado, -superando los 33ºC- que será más acusado en las máximas del interior de Valencia.
El viento volverá a ser flojo y variable por la mañana, fijándose por el mediodía el sureste flojo, con rachas ocasionalmente más intensas en el litoral central.
Temperaturas en capital de provincia:
València: 19°C de mínima y 30°C de máxima.
Alicante: 21°C de mínima y 29°C de máxima.
Castellón: 18°C de mínima y 32°C de máxima.
La semana arranca con lluvia y tormentas
El cambio de tiempo llegará con el inicio de la semana. El lunes amanecerá con intervalos nubosos y, a medida que avance el día, crecerá la nubosidad de evolución diurna. La Aemet advierte de que por la tarde son probables los chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior.
Con la llegada de la lluvia, las temperaturas máximas iniciarán un descenso, que será especialmente notable en Castellón, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana el descenso será ligero o sin cambios. Por su parte, las temperaturas mínimas seguirán en ligero ascenso.
El viento se mantendrá flojo y variable, predominando el este y el sur durante la tarde.
Temperaturas en capital de provincia:
València: 20°C de mínima y 29°C de máxima.
Alicante: 21°C de mínima y 29°C de máxima.
Castellón: 20°C de mínima y 30°C de máxima.
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