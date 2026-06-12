Los equipos directivos dimitidos piden reuniones directas y en 'streaming' con la consellera Ortí

En total, son 300 dimisiones ya contabilizadas de todo tipo de miembros de equipos directivos. Eso según los últimos datos recopilados por la Plataforma de Equips Directius Crítics a finales de mayo. En el marco de la huelga y como medida de presión, dimitieron 75 directores o directoras. Pero, como en cada uno de los centros en los que ha dimitido su director, cae la directiva al completo, y como mínimo, cada equipo incluye tres personas -director, vicedirector y secretario- el resultado es la dimisión de facto de 225 personas.

Pero eso es el mínimo: hay centros donde la directiva es más grande, de modo que la plataforma cifra en más de 250 los cargos que ya han renunciado por esta vía. A ellos se suman otros 50 miembros de los equipos, por ejemplo vicedirectores o jefes de estudios, que han renunciado a sus cargos sin que lo hayan hecho sus directores.

Y este jueves, en la última mesa de negociación con la huelga indefinida todavía activa antes de su suspensión -que ha entrado en vigor este viernes- la consellera de Educación, Carmen Ortí, respondía a las preguntas de los sindicatos sobre el futuro de estos ya exdirectores.

Marta Rojo

"En ningún caso son los números que habéis dicho y se está trabajando en todos y cada uno de los casos", dijo la consellera en la mesa. "La idea no es aplicar mano de hierro y que eso tenga consecuencias negativas para el centro, los equipos directivos o docentes", resumió. Aseguró que el lunes que viene a las nueve de la mañana la inspectora general, el secretario autonómico de Educación y ella misma tienen convocada una reunión con los directores territoriales que a su vez han mantenido "centenares" de reuniones con directores. "Nuestra voluntad es estar a su lado y poder ayudarlos", dijo.

Interlocución directa con la consellera

Pero, en un comunicado, los equipos directivos dimitidos piden que esa interlocución sea directa con Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy. Han registrado una solicitud formal dirigida a ambos, a la Inspección Educativa y a las Direcciones Territoriales con el fin de llamarles a “mantener una reunión institucional que permita exponer de primera mano los motivos que han conducido a esta situación”.

Los directores cuando presentaron un escrito después de la dimisión de los primeros 60 equipos directivos. / José Manuel López

Explican que esa petición llega después de las declaraciones realizadas ayer por la consellera de Educación. Sobre las reuniones a las que se refirió Carmen Ortí, los representantes de estos equipos directivos “consideran positivo cualquier espacio de análisis y reflexión sobre esta realidad, pero entienden que cualquier valoración quedará incompleta si no incorpora la voz de las personas que han adoptado esta decisión”.

Por este motivo, han pedido una reunión con presencia de la consellera, el secretario autonómico, la jefa de la Inspección Educativa y las Direcciones Territoriales, con el objetivo de “explicar directamente la realidad que viven los centros educativos públicos, las dificultades que afrontan diariamente y las propuestas que consideran necesarias para la mejora del sistema educativo”.

En streaming por “transparencia”

Y no solo eso. También piden que esta reunión pueda ser retransmitida en streaming, del mismo modo que lo han sido las últimas tres mesas de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos. Lo piden, aseguran, “para garantizar la máxima transparencia y permitir que el resto de direcciones representadas puedan seguir su desarrollo en tiempo real”.

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“Si se va a hablar de nosotros, consideramos razonable y necesario que también se nos escuche”, señalan los representantes de las direcciones dimisionarias, que aseguran que tienen “voluntad de diálogo y su disposición a participar en cualquier espacio de trabajo que contribuya a encontrar soluciones a los problemas que afectan a la educación pública valenciana”.