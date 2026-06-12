Luz verde a la nueva Unidad de Aislamiento de Alto Nivel de La Fe

El complejo hospitalario La Fe de València da un paso decisivo en su capacidad de respuesta ante amenazas sanitarias y patologías altamente infecciosas. La Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Licencias ha otorgado oficialmente la licencia de obra para la creación de una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), una infraestructura que se erigirá como el centro de referencia para toda la Comunitat Valenciana.

El nuevo proyecto contempla una edificación de 464,63 metros cuadrados de superficie construida, que se ubicará entre las edificaciones modulares laterales del hospital. Aunque el edificio estará físicamente integrado en el complejo, su diseño garantiza una compartimentación arquitectónica total, permitiendo un aislamiento efectivo y especializado.

Distribución y seguridad biológica

Según la resolución firmada por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, la operatividad del centro se dividirá por niveles para optimizar la seguridad. La planta baja estará destinada íntegramente a la hospitalización de pacientes, mientras que la primera planta albergará los vestuarios y una habitación de descanso para el personal sanitario, asegurando los circuitos de protección necesarios para los profesionales.

Además de las áreas asistenciales, la infraestructura incluye un componente crítico de bioseguridad: la adecuación de un espacio en el primer sótano específicamente dedicado al tratamiento de efluentes, garantizando la gestión segura de los residuos derivados de la unidad.

Un avance estratégico en salud pública

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El concejal Juan Giner ha destacado que esta licencia es un paso fundamental para avanzar en una actuación sanitaria específica dentro de un "equipamiento de referencia como La Fe". El objetivo prioritario es dotar al sistema de salud valenciano de una unidad preparada para situaciones de crisis que exijan los más altos estándares de aislamiento, reforzando la seguridad tanto de los pacientes como de la población general