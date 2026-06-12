Morant redobla la apuesta tras la huelga y promete subir 400 euros el sueldo a los docentes

Antes de comenzar a hablar, Diana Morant ha puesto la camiseta verde de 'Estimem l'escola pública' que ha protagonizado las movilizaciones de las cinco semanas de huelga sobre el atril con el logo del PSPV. Ha sido el gesto con el que la líder de la formación ha querido evidenciar el apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos del profesorado, con los que se acababa de reunir. Ese respaldo se ha hecho palabra y compromiso instantes después, al anunciar, poniéndose el traje de candidata, lo que su partido haría en caso de gobernar la Generalitat.

"No gobernamos la Generalitat", ha recordado, "pero podemos asumir compromisos políticos de qué estaríamos haciendo". Y eso ha hecho. Entre el desglose de promesas electorales para la cada vez más cercana cita con las urnas y la contraposición con el Ejecutivo autonómico, Morant ha detallado medidas que impulsaría (aunque hablando en futuro y no en condicional) sobre los distintos bloques temáticos que han acabado conformando la negociación entre la conselleria y los sindicatos y en los que no ha habido ningún acuerdo con unanimidad.

Así, el más claro por cifras y concreción ha sido el del salario. En este sentido, la también ministra de Ciencia se ha comprometido a impulsar una "mejora específica de 400 euros mensuales del complemento autonómico" del profesorado. Es casi el doble de los 230 euros firmados por CSIF y ANPE con Educación hasta 2028. Para esto, Morant ha recordado que el Consell ha estimado 800 millones, mientras que la dirigente socialista ha asegurado que incorporarán otros 800 millones.

La líder del PSPV ha citado otras de sus propuestas, incluso enmendando el de burocracia, único tema sobre el que conselleria que logró concitar el apoyo de Stepv, UGT PV y CCOO PV, los sindicatos mayoritarios y que han estado este viernes en la sede socialista. Morant ha indicado "ir más allá" y centrarse en "ampliar los cuerpos administrativos de todos los centros públicos". Esa ampliación de recursos también la ha trasladado para incrementar los ciclos de FP y para contratar más orientadores en la "apuesta por la inclusión".

Morant, tras la reunión con los sindicatos educativos, este viernes. / Rober Solsona / Europa Press

También ha especificado que en materia de infraestructuras (donde el profesorado sí aceptó el documento del departamento autonómico, pero los sindicatos no firmaron) recuperarán el Plan Edificant con una dotación mínima anual de 300 millones y dos planes específicos para la mejora de la climatización y para los centros dana. Asimismo, ha apostado por derogar "la mal nombrada ley de Libertad educativa" y recuperar el plurilingüismo así como negociar el incremento de plantillas a partir del acuerdo de 2023 "que no están cumpliendo". También, ha indicado, habrá "bajada de ratios".

"Sería posible ya"

Gran parte de estos acuerdos se reflejarán económicamente a través de las enmiendas que los socialistas lleven en las Corts para proponer su "presupuesto alternativo" al presentado por el Consell. "Vamos a demostrar que todo esto sería posible desde ya", ha indicado la dirigente socialista que ha tentado al 'president' Juanfran Pérez Llorca de que si no ha sabido pactar con la comunidad educativa y asumir sus reivindicaciones, "que vote a favor de las enmiendas del PSPV", donde estarán recogidas.

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Morant, quien ya se reunió con los sindicatos al empezar la huelga y se ha vuelto a reunir (aunque esta vez solo han acudido los mayoritarios) al día siguiente de su suspenso, ha negado "fracaso" alguno en la negociación por parte de la comunidad educativa, sino que ha destacado que el profesorado ha conseguido la "autoridad moral" de ser quienes "defienden la educación pública". Al tiempo que ha complementado que la huelga ha sido la "enmienda a la totalidad" no solo de las cuentas presentadas por la Generalitat, sino de todo su gobierno.