Caso Plus Ultra
Morant mantiene el respaldo a Zapatero y acusa a la justicia de "doble rasero"
La dirigente del PSPV pide esperar a la declaración del expresidente de la próxima semana, pero lamenta las "filtraciones" que generan "indefensión"
Redacción
Las últimas novedades sobre el caso Plus Ultra y la investigación en torno a José Luis Rodríguez Zapatero no cambian la opinión de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant. La dirigente socialista ha mantenido este viernes su "apoyo y confianza" al expresidente del Gobierno y ha considerado que en España existe un "doble rasero" y que la justicia "no es igual para todos y no se aplica igual para todos".
De este modo lo ha manifestado en una comparecencia este viernes en la sede del PSPV en València, tras reunirse con representantes sindicales de la comunidad educativa, preguntada por el hecho de que la joyería a la que solicitó una tasación el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', haya valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente.
"Sigo sorprendiéndome cada vez que leo noticias que luego se ven en informes oficiales. Porque otra vez hemos tenido que leer esta filtración de la justicia una semana antes", ha expresado Morant, que ha asegurado que ello le sigue "doliendo y generando una desconfianza absoluta". "Creo que hay una indefensión por parte de algunas personas en nuestro país a las que la justicia no les está tratando igual que a otras", ha asegurado.
En este punto, Morant ha mencionado que al anterior Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, "se lo han llevado por delante por una supuesta filtración que nunca ha quedado demostrada" que fuera de él. Mientras tanto, ha contrastado la ministra, "aquí todos los días conocemos filtraciones y adelantos de estas filtraciones por parte del PP y de Vox y no pasa nada". "Es una reflexión que también quería hacer", ha apuntado.
Dicho esto, sobre el caso de Zapatero, ha indicado que ahora "estamos en un momento de investigación" y que el expresidente "va a comparecer y declarar la semana que viene", por lo que ha pedido esperar "a ver cuáles son sus explicaciones".
"No está justificado"
No obstante, Diana Morant ha manifestado que entiende que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "necesite titulares y seguir teniendo balas para disparar al Gobierno de España, pero lo cierto es que lo que no tiene es ni proyecto político ni capacidad para generar una alternativa a un Gobierno que funciona, que crea empleo, que crece económicamente y que es un defensor internacional de la paz, de la convivencia, de la solidaridad y con una gestión que hasta el Papa ha avalado en esta visita", ha reivindicado.
Por otra parte, preguntada después de que el juez Calama haya abierto una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra el expresidente Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado", Morant ha asegurado que se mantiene en su "apoyo y confianza" al exdirigente y ha insistido: "Creo que, efectivamente, en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual y no se aplica igual para todos".
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