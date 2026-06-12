Móviles prohibidos, 'ITV' a 'cadafals' y veterinario de guardia: así es el nuevo reglamento de los 'bous al carrer'

El Consell ha aprobado este viernes el nuevo reglamento de ‘bous al carrer’, que regula las condiciones de celebración y desarrollo de los festejos taurinos tradicionales que tienen lugar en la Comunitat Valenciana y que contiene cambios relevantes en la normativa. Entre otros, impone inspecciones técnicas periódicas a los 'cadafals' (la estructura metálica que se instala para que pueda servir de protección y grada de los asistentes, que deberán pasar algo así como una ITV de vehículos), obliga a la presencia de un veterinario de guardia y prohíbe el uso de teléfonos moviles a quienes participen en estos actos.

El decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, actualiza la normativa existente en esta materia para adaptarla a los cambios experimentados en la última década en estos festejos taurinos y reforzar aspectos como los referidos a las medidas de seguridad.

Con este fin, introduce la implantación de inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y graderíos. Para ello, estas plataformas deberán disponer de un expediente técnico oficial con información relativa a aspectos como el diseño y cálculo de estructuras, la especificación de aforo, los recorridos de evacuación, las operaciones necesarias para asegurar el montaje correcto o las labores de mantenimiento e informes de inspección.

Seis años para implementar las medidas

También incorpora los intervalos de inspección que serán requeribles en estos elementos, con la previsión de un periodo transitorio de adecuación de seis años, la información que contendrá la placa de identificación, las materias que deben inspeccionarse, la calificación de los defectos o los métodos de inspección recomendados.

El Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales establece además el incremento de la altura de los barrotes de las barreras verticales, que se fija en dos metros en vez de los 1,90 metros actuales. El Consell vuelve a dar de plazo hasta 2033 para implementar estos cambios.

El objetivo de las nuevas medidas contempladas en este nuevo marco reglamentario es reforzar el control y la seguridad tanto de plataformas destinadas al público participante como de las gradas desde las que se presencian estos espectáculos taurinos.

Asimismo, también actualiza los medios sanitarios o las condiciones de los chiqueros y corrales. Con respecto a este último asunto, se determinan las condiciones necesarias para asegurar el reposo y bienestar de los animales, como contar con las dimensiones adecuadas, disponer de toma de agua o estar en zonas cubiertas y a la sombra o con elementos de protección frente a la insolación.

Se recoge igualmente la presencia del servicio veterinario de guardia y la contratación por los municipios de manera voluntaria de este tipo de profesionales.

Suspensión de festejos

Por otro lado, el decreto regula expresamente la suspensión de festejos ante fenómenos meteorológicos adversos como lluvias o episodios de calor extremo.

Asimismo, en el apartado de las prohibiciones, incluye supuestos como el de no permitir a las personas participantes el uso de teléfonos móviles o aparatos de grabación audiovisual cuando impliquen un riesgo o peligro para ellas mismas o para terceros o la utilización de calzado inadecuado que dificulte el desplazamiento.

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La nueva regulación ha tenido en cuenta el arraigo, ya que se celebran anualmente en más de 260 municipios, y el potencial de estos festejos tradicionales como motor de dinamización económica, puesto que en 2025, y por tercer año consecutivo, superaron la barrera de los 9.000 actos taurinos, hasta alcanzar los 9.542, la cifra más alta desde que se tienen registros estadísticos.